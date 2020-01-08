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8 января • обновлено в 12:56
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Реал – Валенсия: где смотреть онлайн полуфинал Суперкубка Испании

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Мадридский "Реал" и "Валенсия" сразятся в первом полуфинале Суперкубка Испании, который 8 января стартует в Саудовской Аравии.

Турнир впервые проводится в новом формате – четыре команды составили Финал четырех, а трофей разыгрывается за пределами Испании. Начало матча Реал – Валенсия в Джидде – в 21:00 по киевскому и в 22:00 по московскому времени.

Увидеть прямую трансляцию противостояния можно будет в эфире российского вещателя "Матч ТВ". Кроме того, показ игры запланирован в эфире специализированного "Матч! Футбол 1".

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Реал – Валенсия

Реал – Валенсия

Отметим, что "Валенсия" и "Реал" встречались друг с другом совсем недавно – 15 декабря в рамках чемпионата команды разошлись миром (1:1).

Как сообщал OBOZREVATEL, мадридский "Реал" столкнулся с демаршем в ситуации с арендой вратаря сборной Украины Андрея Лунина.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Место
Саудовская Аравия Джидда
Теги
ФК Валенсия Реал Мадрид
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rskyranepxl@help-medical.info rskyranepxl@help-medical.info
rskyranepxl@help-medical.info rskyranepxl@help-medical.info
Обоз - прохання звільнити того, хто писав цю статтю " – о 21:00 за київським і о 22:00 за московським часом. Побачити пряму трансляцію протистояння можна буде в ефірі російського мовника "Матч ТВ". Крім того, показ гри заплановано в ефірі спеціалізованого "Матч! Футбол 1".
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