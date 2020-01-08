Реал – Валенсия: где смотреть онлайн полуфинал Суперкубка Испании

Мадридский "Реал" и "Валенсия" сразятся в первом полуфинале Суперкубка Испании, который 8 января стартует в Саудовской Аравии.

Турнир впервые проводится в новом формате – четыре команды составили Финал четырех, а трофей разыгрывается за пределами Испании. Начало матча Реал – Валенсия в Джидде – в 21:00 по киевскому и в 22:00 по московскому времени.

Увидеть прямую трансляцию противостояния можно будет в эфире российского вещателя "Матч ТВ". Кроме того, показ игры запланирован в эфире специализированного "Матч! Футбол 1".

Реал – Валенсия

Отметим, что "Валенсия" и "Реал" встречались друг с другом совсем недавно – 15 декабря в рамках чемпионата команды разошлись миром (1:1).

Как сообщал OBOZREVATEL, мадридский "Реал" столкнулся с демаршем в ситуации с арендой вратаря сборной Украины Андрея Лунина.

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