"Реал" установил личный антирекорд в ЛЧ после поражения от "Шахтера"

Мадридский "Реал" проиграл "Шахтеру" со счетом 0:2 в выездном матче Лиги чемпионов и пропустил уже девять голов в пяти поединках.

Как сообщается на странице OptaJose в Twitter, мадридский клуб установил личный антирекорд на этой стадии турнира.

Теперь "сливочные" занимают третье место в группе с семью очками. "Шахтер" имеет в своем активе столько же, но опережает "Реал" благодаря двум победам в личных встречах. Всего за два поединка с подопечными Зинедина Зидана "горнякам" удалось отличиться пять раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед последним туром все участники группы, в которой играет донецкая команда, имеют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Стали известны все расклады.