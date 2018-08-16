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"Реал" установил антирекорд в матче Суперкубка УЕФА

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Пропустив четыре гола в матче за Суперкубок УЕФА от мадридского "Атлетико", "Реал" установил печальное достижение на старте сезона. До этого, королевский клуб не пропускал четыре гола в одном матче с 21 ноября 2015 года, но тогда это была игра 12-го тура против "Барселоны", которую мадридцы проиграли 0:4.

Матч с "Атлетико" за Суперкубок УЕФА был дебютным в должности главного тренера "Реала" для Хулена Лопетеги. Его предшественник, Зинедин Зидан руководил командой в 149 матчах и ни разу королевский клуб не пропускал 4 гола.

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Как сообщал OBOZREVATEL, мадридский "Реал" включил вратаря сборной Украины Андрея Лунина в заявку на Суперкубок УЕФА против мадридского "Атлетико".

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