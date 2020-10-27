"Реал" сыграл в пользу "Шахтера" в Лиге чемпионов

Мадридский "Реал" на последних секундах спас гостевую ничью с менхенгладбахской "Боруссией", обеспечив донецкому "Шахтеру" первое место в группе B.

Футболисты из Испании горели 0:2, но забили два мяча на 87-й и 93-й минутах.

С учетом того, что "горняки" выстояли ничью с "Интером" (0:0), именно они с 4-я очками возглавили квартет B. На втором месте расположилась немецкая команда.

Третьим идет "Интер". "Реал" с 1 баллом замкнул группу.

Положение команд в группе B

Как сообщал OBOZREVATEL, Луиш Каштру после игры с "Интером", главным аспектом назвал игру в обороне.

По словам португальского наставника Бондарь и Хочолава сыграли фантастически, они выполнили план на игру и держали линию обороны высоко.