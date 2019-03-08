"Реал" собирается подписать Неймара: появились фантастические подробности сделки

После вылета из Лиги чемпионов, Кубка Испании и гонки за лидерство Ла Лиги мадридский "Реал" собирается пойти на радикальный шаг. "Сливочные" планируют усилиться экс-футболистом каталонской "Барселоны" - Неймаром.

Бразильский форвард на данный момент защищает цвета ПСЖ. "Реал" готов выложить за звездного футболиста 300 млн фунтов (390 млн долларов), сообщает The Sun.

Неймар

Необходимость подписания Неймара продиктована отсутствием лидера атаки после перехода Криштиану Роналду в "Ювентус" летом 2018 года. Президент мадридского клуба Флорентино Перес рассчитывал, что эту позицию сможет закрыть валлиец Гарет Бэйл, однако футболист на данный момент далек от оптимальных кондиций.

Как сообщал OBOZREVATEL, после разгромного поражения от "Аякса" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов президент "Реала" Флорентино Перес поскандалил с капитаном команды испанским защитником Серхио Рамосом.

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