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"Реал" снова опозорился в чемпионате Испании

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Мадридский "Реал" продолжил свою трехматчевую серию без побед. В матче восьмого тура чемпионата Испании королевский клуб сенсационно уступил на выезде "Алавесу".

Единственный мяч в этом противостоянии хозяева забили в компенсированное время второго тайма. Взятие ворот получилось курьезным: после розыгрыша стандарта Куртуа не смог как следует выбить мяч, а набегавший Гарсия уверенно разобрался в моменте.

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Таким образом "Реал" позволил "Алавесу" сравняться с ним по количеству набранных очков в чемпионате. Теперь у еще одного лидера – каталонской "Барселоны" есть возможность оторваться от преследователей. "Сине-гранатовые" в воскресенье, 7 октября, сыграют на выезде против "Валенсии".

"Реал" снова опозорился в чемпионате Испании

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник "Реала" Хулен Лопетеги может быть уволен из-за плохих результатов команды.

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Тема
Чемпионат Испании
Место
Испания
Объект
Реал Мадрид
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