"Реал" снова опозорился в чемпионате Испании

Мадридский "Реал" продолжил свою трехматчевую серию без побед. В матче восьмого тура чемпионата Испании королевский клуб сенсационно уступил на выезде "Алавесу".

Единственный мяч в этом противостоянии хозяева забили в компенсированное время второго тайма. Взятие ворот получилось курьезным: после розыгрыша стандарта Куртуа не смог как следует выбить мяч, а набегавший Гарсия уверенно разобрался в моменте.

#Alaves have done it! The last seconds of the game! Wooow!!! 😱😱😱 #AlavesRealMadrid



And #Lapotegui is in the dug out with his face buried in his hands... Wow! pic.twitter.com/jzDYH35tPq