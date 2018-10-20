"Реал" снова оконфузился в чемпионате Испании

Мадридский "Реал" потерпел третье подряд поражение. На "Сантьяго Бернабеу" "сливочные" уступили "Леванте" 1:2 в поединке чемпионата Испании.

После первого тайма команда Хулена Лопетеги "горела" 0:2. Сначала вышедший один на один Моралес без проблем переиграл Куртуа, а затем Рохер с пенальти за игру рукой Варана в своей штрафной удвоил преимущество своей команды.

Спасти плачевную ситуацию "Реала" пробовал Марсело, который хлестким ударом под перекладину отквитал один мяч, однако его гола оказалось недостаточно, чтобы мадридский клуб мог зацепиться за очки в противостоянии.

Реал - Леванте FC Real

Напомним, что "Реал" не может выиграть уже пять матчей подряд. После разгрома от "Севильи" "сливочные" расписали мировую с "Атлетико", а затем уступили "ЦСКА" в Лиге чемпионов, а также "Алавесу" в Ла Лиге.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство "Реала" собирается пригласить нового тренера вместо Хулена Лопетеги.