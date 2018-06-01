"Реал" сломался: мировые СМИ эмоционально отреагировали на отставку Зидана

Европейские СМИ эмоционально отреагировали на шокирующую новость об уходе Зинедина Зидана из мадридского "Реала". Французский тренер сенсационно решил покинуть испанский клуб после победы над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов в Киеве, чем просто взорвал информационное пространство.
Журналисты главных спортивных изданий тут же наперебой принялись искать замену Зизу в "Реале", не забыв отметить вклад француза в последние успехи "сливочных", информирует популярный украинский сайт zbirna.com. "Шок!", "Это настоящий мировой переворот", "Реал" открывает сезон браконьерской охоты на Почеттино", "Поломка", "Спасибо за все", – пишут в медиа.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям подборку первых полос ведущих спортивных изданий Европы.
Английская Mirror трубит об открытии браконьерской охоты "Реала" на Почеттино
zbirna.com
Итальянская Corriere dello Sport пафосно сообщила о мировом перевороте Зидана
zbirna.com
Родная для Зидана L`Equipe по такому поводу просто обыграла название знаменитой ленты "Король говорит"
zbirna.com
Мадридская AS тоже благодарит француза и выдает свою версию наследников
zbirna.com
Барселонская Sport увидела поломку у главного конкурента
zbirna.com
Каталонская Mundo Deportivo считает, что "Реал" в шоке
zbirna.com
Испанская Marca оригинально поблагодарила ЗЗ за работу
zbirna.com
Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали истинную причину ухода Зинедина Зидана из мадридского "Реала".