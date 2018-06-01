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"Реал" сломался: мировые СМИ эмоционально отреагировали на отставку Зидана

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Европейские СМИ эмоционально отреагировали на шокирующую новость об уходе Зинедина Зидана из мадридского "Реала". Французский тренер сенсационно решил покинуть испанский клуб после победы над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов в Киеве, чем просто взорвал информационное пространство.

Журналисты главных спортивных изданий тут же наперебой принялись искать замену Зизу в "Реале", не забыв отметить вклад француза в последние успехи "сливочных", информирует популярный украинский сайт zbirna.com. "Шок!", "Это настоящий мировой переворот", "Реал" открывает сезон браконьерской охоты на Почеттино", "Поломка", "Спасибо за все", – пишут в медиа.

Новости
Покинувшему "Реал" Зидану предложили работу в Украине

OBOZREVATEL предлагает своим читателям подборку первых полос ведущих спортивных изданий Европы.

Английская Mirror трубит об открытии браконьерской охоты "Реала" на Почеттино

zbirna.com

Итальянская Corriere dello Sport пафосно сообщила о мировом перевороте Зидана

zbirna.com

Родная для Зидана L`Equipe по такому поводу просто обыграла название знаменитой ленты "Король говорит"

zbirna.com

Мадридская AS тоже благодарит француза и выдает свою версию наследников

zbirna.com

Барселонская Sport увидела поломку у главного конкурента

zbirna.com

Каталонская Mundo Deportivo считает, что "Реал" в шоке

zbirna.com

Испанская Marca оригинально поблагодарила ЗЗ за работу

zbirna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали истинную причину ухода Зинедина Зидана из мадридского "Реала".

Персона
Зинедин Зидан
Объект
Реал Мадрид
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