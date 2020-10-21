"Реал" – "Шахтер": смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" в среду, 21 октября, сыграет свой первый матч в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

Подопечные Луиша Каштру сразятся на выезде с мадридским "Реалом". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Реал – Шахтер. Начало – в 19:55 по киевскому времени.

Отметим, что "горняки" отправились в столицу Испании в ослабленном составе. На стадионе "Альфредо ди Стефано" не смогут сыграть полузащитник Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик и Виктор Коваленко, защитники Николай Матвиенко и Сергей Кривцов, а также форвард Жуниор Мораес.

ГДЕ СМОТРЕТЬ РЕАЛ – ШАХТЕР

Увидеть поединок чемпионов Украины и Испании можно будет на телеканале "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Кроме того, прямой эфир из Мадрида проведут российские вещатели "Матч! Премьер" и "Матч! Футбол" и белорусский "Беларусь 5. Интернет".

ПРОГНОЗ НА РЕАЛ – ШАХТЕР

Фаворитом игры считается мадридская команда, ставки на победу которой принимаются с коэффициентом 1,25.

Ничья оценивается котировкой 6,25. А показатели на успех донецкого коллектива достигают уровня 11,00.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Сербии, которую возглавляет Срджан Йованович. Ему будут помогать лайнсмены Урош Стойкович и Милан Михайлович. Роль четвертого рефери исполнит Новак Симович.

Кроме того, на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам, за которой будет следить Шимон Марчиняк из Польши.

Луиш Каштру готовится к тяжелому матчу ФК "Шахтер"

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Зинедин Зидан, главный тренер "Реала":

– Мы концентрируемся только на ближайшем матче. Мы готовимся к "Шахтеру." Если кто-то не может играть... Но не думаю, что что-то поменяется. "Шахтер" – это очень конкурентоспособная команда. Они будут играть теми, кто есть. У нас тоже длинная скамейка запасных. Мы будем готовиться как команда. У нас хорошие футболисты, мы это показали.

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

– У "Реала" больше вариантов для разнообразия состава, они более техничны. "Реал" – силен, они фавориты игры, но мы можем преподнести сюрприз. Попытаемся их удивить. Мы можем изменить наш план в ходе игры. "Шахтер" – команда, которая в чемпионате Украины владеет мячом 75% игрового времени. У нас – атакующий стиль, и логично, что "Реал" своей силой отберет у нас контроль мяча.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Реал": Куртуа – Начо, Эдер Милитао, Варан, Менди – Вальверде, Каземиро, Модрич – Асенсио, Бензема, Родриго

"Шахтер": Пятов – Додо, Хочолава, Бондарь, Корниенко – Маркос Антонио, Марлос, Майкон – Тете, Дентиньо, Соломон

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды лишь дважды пересекались между собой. В сезоне 2015/16 на групповом турнире Лиги чемпионов "Реал" добыл две победы – 4:0 дома и 4:3 на выезде.

Как сообщал OBOZREVATEL, помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Педро Харо назвал "Шахтер" командой, которая пребывает в упадке.