"Реал" – "Шахтер": опубликован обзор матча Лиги чемпионов. Видео

Донецкий "Шахтер" оформил грандиозную сенсацию в 1-м туре Лиги чемпионов УЕФА. На стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде "горняки" со счетом 3:2 обыграли "Реал".

Уже до перерыва подопечные Луиша Каштру смогли вкатить три безответных мяча "сливочным". Во втором тайме "Реал" забил два быстрых гола, а на последних минутах сравнял счет.

Судья после просмотра VAR отменил взятие ворот. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Отметим, что "Шахтер" стал первой украинской командой, которая смогла победить "сливочных" за 21 год.

Последним клубом, которому удавалось взять три очка в противостоянии с "Реалом", стало "Динамо" Киев.

Перед игрой букмекеры единогласно называли фаворитом испанскую команду. На победу подопечных Зидана можно было поставить с коэффициентом 1,30, в то время, как успех чемпиона Украины оценивался показателем 9,00.