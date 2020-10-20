"Реал" – "Шахтер": назван фаворит матча Лиги чемпионов

"Реал" является явным фаворитом матча первого тура Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера", который состоится в среду, 21 октября.

Букмекеры оценили вероятность победы мадридцев в 75%. Ставки на этот исход принимаются с коэффициентом 1,30, на ничью – 5,75, а успех "горняков" оценивается котировкой 9,00. На то, что украинская команда не проиграет, можно поставить за 3,40.

Котировки на матч "Реал" - "Шахтер" Bet365

На то, что "Шахтер" не проиграет "Реалу", можно поставить за 3,40 Bet365

Напомним, что "Шахтер" и "Реал" уже играли между собой в рамках группового турнира Лиги чемпионов. В 2015 году оба поединка остались за испанцами, которые разгромили донецкий клуб дома со счетом 4:0, а на выезде устроили с "горняками" перестрелку – 4:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что его команда живет в атмосфере страха.