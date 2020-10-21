"Шахтер" сенсационно обыграл "Реал" в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сенсационно обыграл в гостях мадридский "Реал". Встреча в столице Испании на стадионе "Альфредо ди Стефано" завершилась со счетом 2:3.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Шахтер" .

Перед игрой букмекеры единогласно называли фаворитом испанскую команду. На победу подопечных Зидана можно было поставить с коэффициентом 1,30, в то время, как успех чемпиона Украины оценивался показателем 9,00.

Поединок начался в спокойной темпе. Обе команды играли осторожно, стараясь в первую очередь не допустить ошибок. Реал не прессинговал, оставляя "горнякам" свободные зоны перед своими воротами. На 17-й минуте быстрая контратака "Шахтера" едва не привела к голу . Марлос убежал от всех защитников, но в финальной стадии заковырялся с мячом, попав в Куртуа.

Ближе к 20-й минуте преимущество хозяев стало ощущаться все четче. "Сливочные" часто нагружали фланги, пытаясь расшатать оборону соперника.

"Шахтер" защищался слаженно, постоянно заставляя соперников принимать мяч спиной к воротам Трубина.

На 29-й минуте украинской команде удалась хорошая контратака, завершившаяся неожиданным голом. Дебютант Лиги чемпионов Виктор Корниенко взял игру на себя, сместился в штрафную, затем в подкате прошел сквозь Милитао и Варана, а Тете в касание под штангу сделал счет 0:1.

Спустя 3 минуты счет сенсационно стал 0:2. С ударом Тете справился Куртуа. На добивание был Дентиньо. Варан попытался помешать ему, вставил ногу, переправив мяч в ближний угол своих ворот.

Шок мадридцев продолжился на 42-й минуте. Соломон начал атаку в центре поля, отдал Тете, тот пяткой вернул назад на ход Манору. Футболист сборной Израиля на паузе убрал Куртуа и оформил разгром – 0:3.

Статистика после первой половины УЕФА

Во втором тайме Зидан выпустил Бензема, который сразу оживил атаку команды. "Реал" устроил настоящий штурм, постоянно атаковал и на 54-й минуте Модрич отквитал один мяч. После убойного удара с дальней дистанции, Трубин лишь взглядом проводил "круглого", влетевшего под штангу.

Реал начал делать агрессивнее, нахальнее, постоянно обострял ситуацию. На 64-й минуте Тете не попал в пустые ворота, и через минуту "оранжево-черные" пропустили точно такой же гол.

Марлос обрезался на своей половине поля, Винисиус подобрал мяч, прорвался в штрафную и с 14 метров пробил точно в нижний угол – 2:3.

Игроки из Мадрида большими силами продолжали штурмовать ворота Трубина, при этом оставляя возможность украинцам играть на контратаках. В одном из таких выпадов Марлос и Тете организовали 4-й гол, который был отменен после офсайда.

Уставшая оборона донецкого клуба трещала по швам, но смогла выстоять. За минуту до конца "Шахтер" пропустил гол, который был отменен из-за пассивного офсайда.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" по итогам выступлений в групповом этапе Лиги чемпионов должен занять четвертое место и завершить выступление в еврокубках в сезоне 2020/2021.

Такой прогноз сделали букмекеры, подсчитав шансы "горняков" в группе B с испанским "Реал Мадридом", итальянским "Интером" и немецкой "Боруссией" Менхенгладбах.