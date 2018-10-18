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"Реал" принял сенсационное решение о тренере

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Руководство мадридского "Реала" занялось поисками нового тренера из-за неудовлетворительных результатов команды. На смену Хулену Лопетеги, который летом нынешнего года возглавил "сливочных", может прийти итальянский специалист Антонио Конте.

Представители "Реала" уже начали переговоры с бывшим тренером "Челси", сообщает Football Italia.

Антонио Конте

Антонио Конте

Reuters

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Напомним, что Конте судится с английским клубом после своего увольнения из-за невыплаты неустойки. По мнению итальянца, "синие" должны заплатить ему 10 млн евро штрафа за расторжение контракта.

Как сообщал OBOZREVATEL, мадридская команда не может обыграть своих соперников четыре матча кряду. После разгромного выездного поражения от "Севильи" подопечные Хулена Лопетеги сыграли вничью с "Атлетико", а затем минимально уступили "ЦСКА" в Лиге чемпионов, а также "Алавесу" в чемпионате Испании.

Персона
Антонио Конте
Объект
Реал Мадрид
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