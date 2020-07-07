"Реал" придумал, как оформить бесплатный трансфер самого дорогого футболиста мира

"Реал" хочет бесплатно оформить трансфер нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе по истечении контракта футболиста с французским клубом.

Как сообщается на странице El Chiringuito TV в Twitter, мадридцы готовы заплатить Мбаппе 100 миллионов евро за подписание соглашения с командой летом 2022 года, когда его контракт с ПСЖ подойдет к концу.

"Реал" хочет бесплатно подписать Мбаппе после окончания его контракта с ПСЖ Twitter El Chiringuito TV

Отметим, что Килиан является самым дорогим футболистом мира по информации авторитетного портала Transfermarkt. Его трансферная стоимость составляет 180 миллионов евро.

В сезоне 2019/20 Мбаппе принял участие в 33 матчах за французский клуб, записав на свой счет 30 голов и 17 результативных передач.

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