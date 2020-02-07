"Реал" позорно вылетел из Кубка Испании, пропустив четыре гола

Мадридский "Реал" неожиданно покинул розыгрыш Кубка Испании, уступив "Реал Сосьедаду" на своем поле на четвертьфинальной стадии турнира.

Гости открыли счет первыми, когда норвежец Мартин Эдегор, который принадлежит "Реалу", удачно сыграл на добивании после удара партнера по команде. Несмотря на преимущество мадридцев и опасные контратаки "Сосьедада", до перерыва отличиться никто не сумел.

В начале второй половины поединка команды провели ударную пятиминутку, сумев забить три гола. Сначала дубль сделал нападающий гостей Александр Исак, а затем Марсело дал надежду мадридцам, сократив отставание в счете до двух голов. Казалось, что четвертый гол "Реал Сосьедада" на 69-й минуте окончательно убил интригу в матче, но хозяевам удалось сделать рывок в концовке встречи и отыграть два мяча, установив окончательный счет поединка – 3:4.

Александр Исак из "Реал Сосьедада" празднует гол

Реал — Реал Сосьедад 3:4

Голы: Марсело, 59, Родриго, 81, Начо, 90+3 — Эдегор, 22, Исак, 54, 56, Мерино, 69

Реал: Ареола — Начо, Милитан, Рамос, Марсело — Родригес (Модрич, 46), Вальверде (Йович, 76), Кроос — Б. Диас (Родриго, 76), Бензема, Винисиус

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Монреаль — Мерино, Субельдия, Эдегор (Гевара, 64) — Янузай (Барренечеа, 46), Исак (Муньос, 70), Оярсабаль

Предупреждения: Милитао, Винисиус — Эдегор, Ле Норман, Субельдия, Горосабель

Удаление: Горосабель, 90+5 (повторное предупреждение)

Матч "Реал" - "Реал Сосьедад"

Матч "Реал" - "Реал Сосьедад"

Матч "Реал" - "Реал Сосьедад"

Стоит отметить, что определились все полуфиналисты Кубка Испании. Компанию "Реал Сосьедаду" составят "Гранада", "Мирандес" и "Атлетик" из Бильбао, обыгравший на своем поле "Барселону" со счетом 1:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, мадридский "Реал" стал победителем Суперкубка Испании, который проходил в Саудовской Аравии.

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