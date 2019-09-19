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19 сентября • обновлено в 09:36
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"Реал" потерпел грандиозное фиаско в Лиге чемпионов: спортивные итоги 18 сентября

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Донецкий "Шахтер" разгромно проиграл английскому "Манчестер Сити" на старте Лиги чемпионов, а Василий Ломаченко принял важное решение о карьере.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 18 сентября.

Кроме того, жесткое видео с Хабибом Нурмагомедовым вызвало скандал. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Тема
Лига чемпионов
Персоны
Василий Ломаченко Хабиб Нурмагомедов
Теги
ФК Манчестер Сити ФК Шахтер ПСЖ Реал Мадрид
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