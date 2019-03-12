"Реал" поставил Лунину жесткое условие

Мадридский "Реал" запретил футболисту сборной Украины Андрею Лунину давать интервью. Права на украинского голкипера принадлежат "сливочным", однако сейчас он на правах аренды защищает ворота "Леганеса".

"На данном этапе мадридский "Реал" не рекомендует ему общаться с прессой, особенно по поводу своего пребывания в "Леганесе", своего будущего. Тоесть, как я понимаю, в мадридском клубе еще не приняли решение по поводу будущего Лунина: останется ли он по окончанию сезона в "Леганесе", будет искать себе другую аренду или вернется в "Реал", а если учесть, что сейчас команду возглавил Зидан, вообще на самом деле все очень интересно происходит", - рассказал о ситуации с украинским вратарем журналист Игорь Цыганык в программе Цыганык-Live.

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Андрей Лунин

Как сообщал OBOZREVATEL, после провального сезона "Реал" уволил испанского тренера Сантьяго Солари и вернул француза Зинедина Зидана. При этом мадридский клуб подставил украинца Андрея Лунина, лишив его перспективы закрепиться в команде.

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