"Реал" показал, что творилось в раздевалке после победы в ЛЧ

Мадридский "Реал" показал, что происходило в раздевалке команды после победы в финале Лиги чемпионов. Видео пресс-служба "сливочных" опубликовало у себя на канале в Youtube.

В ролике видно, как капитан испанского клуба вместе с кубком и сеткой ворот "Олимпийского" подходит к каждому футболисту и поздравляет его. Затем начинаются обливания шампанским и праздничные пляски.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Напомним, что решающий матч Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" завершился со счетом 3:1. Невероятным суперголом отметился форвард "сливочных" Гарет Бэйл.

Отметим, что в этой игре Рамос нанес серьезную травму лидеру англичан, Мохаммеду Салаху. Позже стало известно, сыграет ли египтянин на ЧМ-2018.