УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

"Реал" показал, что творилось в раздевалке после победы в ЛЧ

4.4тЧитать новость на украинском

Мадридский "Реал" показал, что происходило в раздевалке команды после победы в финале Лиги чемпионов. Видео пресс-служба "сливочных" опубликовало у себя на канале в Youtube.

В ролике видно, как капитан испанского клуба вместе с кубком и сеткой ворот "Олимпийского" подходит к каждому футболисту и поздравляет его. Затем начинаются обливания шампанским и праздничные пляски.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Новости
Из-за России: в сети нашли неожиданную причину позорной игры Кариуса

Напомним, что решающий матч Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" завершился со счетом 3:1. Невероятным суперголом отметился форвард "сливочных" Гарет Бэйл.

Отметим, что в этой игре Рамос нанес серьезную травму лидеру англичан, Мохаммеду Салаху. Позже стало известно, сыграет ли египтянин на ЧМ-2018.

Читайте все новости по теме "финал Лиги чемпионов" на Обозревателе.

Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионов
Место
УкраинаКиев
Объекты
ФК ЛиверпульРеал Мадрид
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги