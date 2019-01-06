"Реал" опозорился в чемпионате Испании

Мадридский "Реал" потерпел сенсационное поражение в 18-м туре чемпионата Испании по футболу. Королевский клуб со счетом 0:2 проиграл 15-й команде Примеры - "Реалу Сосьедаду".

Хозяева уже на третьей минуте привезли себе гол. Каземиро в своей штрафной приложился по ногам Мерино и Виллиан Жозе безупречно реализовал пенальти.

Оставшееся время подопечные Солари показывали абсолютно беззубый футбол, а на 61-й минуте остались в меньшинстве. Васкес срубил соперника, убегающего в контратаку, и получил вторую желтую карточку.

Реал Мадрид - Реал Сосьедад

Эффектную точку на 83-й минуте поставил Пардо. "Реал" потерпел 6-е поражение в национальном первенстве в текущем сезоне. Столько же матчей мадридская команда проиграла за весь предыдущий чемпионат.

Реал Мадрид - Реал Сосьедад

Реал Мадрид - Реал Сосьедад

Реал Мадрид - Реал Сосьедад

Реал Мадрид - Реал Сосьедад

Реал Мадрид - Реал Сосьедад

Реал Мадрид - Реал Сосьедад

Реал Мадрид - Реал Сосьедад

Реал Мадрид - Реал Сосьедад

Реал Мадрид - Реал Сосьедад

Реал Мадрид - Реал Сосьедад

Реал Мадрид - Реал Сосьедад

Реал Мадрид – Реал Сосьедад 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 3, пенальти Виллиан Жозе, 0:2 – 83 Пардо.

Реал Мадрид – Куртуа, Варан, Марсело (Регилон, 77), Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро (Иско, 57), Васкес, Кроос (Себальос, 80), Винисиус Жуниор, Бензема.

Реал Сосьедад – Рульи, Льоренте, Муньос (Субельдия, 84), Элустондо (Сальдуа, 69), Морено, Сурутуса, Ильярраменди, Янузай, Мерино (Пардо, 73), Ойарсабаль, Виллиан Жозе.

Предупреждения: Виллиан Жозе (36), Васкес (40), Марсело (52), Модрич (75), Иско (88).

Удаление: Васкес (61).

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