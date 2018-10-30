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Стало известно, почему "Реал" уволил главного тренера

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Совет директоров мадридского "Реала" считает недопустимым такие низкие результаты королевского клуба при таком высоком классе футболистов, выступающих за "сливочных".

"Руководство видит, что существует большое несоответствие между уровнем футболистов и результатами команды. В этом году восемь игроков "Реала" были номинированы на "Золотой мяч", а это беспрецедентный случай в истории клуба", — говорится в заявлении пресс-службы команды, которое объясняет увольнение главного тренера Хулена Лопетеги.

Хулен Лопетеги

Хулен Лопетеги

Также клуб отметил, что решение было принято в тот момент, когда цели, поставленные перед командой на сезон, еще могут быть достигнуты.

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Напомним, что в воскресенье, 28 октября, "Реал" потерпел разгромное поражение от "Барселоны". Встреча на "Камп Ноу" завершилась со счетом 5:1.

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Тема
Чемпионат Испании
Персона
Хулен Лопетеги
Место
Испания
Объект
Реал Мадрид
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