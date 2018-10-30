Стало известно, почему "Реал" уволил главного тренера

Совет директоров мадридского "Реала" считает недопустимым такие низкие результаты королевского клуба при таком высоком классе футболистов, выступающих за "сливочных".

"Руководство видит, что существует большое несоответствие между уровнем футболистов и результатами команды. В этом году восемь игроков "Реала" были номинированы на "Золотой мяч", а это беспрецедентный случай в истории клуба", — говорится в заявлении пресс-службы команды, которое объясняет увольнение главного тренера Хулена Лопетеги.

Хулен Лопетеги

Также клуб отметил, что решение было принято в тот момент, когда цели, поставленные перед командой на сезон, еще могут быть достигнуты.

Напомним, что в воскресенье, 28 октября, "Реал" потерпел разгромное поражение от "Барселоны". Встреча на "Камп Ноу" завершилась со счетом 5:1.