"Реал" не продлит контракт с сыном Зидана и сделает ставку на Лунина

Мадридский "Реал" не будет продлевать контракт с сыном главного тренера команды Зинедина Зидана Лукой и сделает ставку на Андрея Лунина как на второго голкипера команды в следующем сезоне.

Как сообщает издание AS, наш соотечественник отлично зарекомендовал себя в "Овьедо" и будет на подмене у бельгийца Тибо Куртуа. Альфонс Ареола, который был запасным вратарем "Реала" в этом футбольном году, вернется в ПСЖ, поскольку его аренда подошла к концу.

Напомним, что Лунин провел первую половину сезона в "Вальядолиде", но принял участие лишь в двух матчах Кубка Испании. Руководство "Реала" осталось недовольно количеством игрового времени украинца, поэтому отдало его в аренду в "Овьедо", где наш соотечественник стал одним из ключевых футболистов команды и помог ей спастись от вылета. Лунин принял участие в 19 матчах за астурийский клуб, пропустив 18 голов и отстояв шесть из них на ноль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем туре испанской Сегунды украинский голкипер стал лучшим игроком "Овьедо", несмотря на два пропущенных мяча.