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26 февраля • обновлено в 10:39
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"Реал" - "Манчестер Сити": где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов

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Сегодня, 26 февраля, на мадридском "Сантьяго Бернабеу" пройдет первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между местным "Реалом" и "Манчестер Сити". Время начала – 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире украинские зрители смогут следить за событиями матча на телеканале "Футбол 2". В России встречу покажет "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2", в Беларуси – канал "Беларусь 5", а в Казахстане – "Qazsport”.

"Реал" - "Манчестер Сити"

"Реал" - "Манчестер Сити"

Напомним, что мадридский клуб занял второе место в группе A, где его соперниками были “ПСЖ", "Брюгге" и "Галатасарай", а "МанСити" выиграл группу C, сумев обойти "Аталанту", "Шахтер" и загребское "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, вчера, 25 февраля, состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов в других парах. "Наполи" принимал "Барселону", а "Бавария" приехала в гости к "Челси".

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Тема
Лига чемпионов
Место
Испания Мадрид
Теги
ФК Манчестер Сити Реал Мадрид
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