Реал – Ливерпуль: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

На НСК "Олимпийский" в Киеве в субботу, 26 мая, состоится главный матч клубного футбольного сезона. Мадридский "Реал" и "Ливерпуль" определят сильнейшую команду Европы в финале Лиги чемпионов. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.

Соперники пять раз встречались друг с другом в Лиге чемпионов. Пока преимущество на стороне англичан, которые выиграли три матча, а проиграли два. "Ливерпуль" шесть раз поразил ворота "сливочных", получив в свою "рамку" четыре точных удара.

В последний раз команды пересекались на групповом этапе турнира в сезоне 2014/2015. Тогда "Реал" одержал две "сухие" победы – 3:0 дома и 1:0 на выезде.

Кроме того, команды оспаривали трофей в финале 1981 года. Тогда в Париже англичане добыли минимальную победу – 1:0.

Отметим, что "Реал" четырежды играл на НСК "Олимпийский". Испанцы выиграли один матч, два свели вничью, а один проиграли. Несложно догадаться, что все поединки в столицы Украины мадридцы провели против "Динамо".

"Ливерпуль" же в столице Украины одну встречу выиграл на арене будущего финала, а еще однажды сыграл вничью на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

ФИНАЛ-2018

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Милорад Мажич (Сербия)

"Реал" (Мадрид, Испания) – "Ливерпуль" (Англия) – 0:0

"Реал" (ориентировочный состав): Навас – Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело – Каземиро, Модрич, Кроос, Иско – Бензема, Роналду

"Ливерпуль" (ориентировочный состав): Кариус – Александер-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон, Милнер – Мане, Фирмино, Салах

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Как сообщал OBOZREVATEL, сотни болельщиков отказались от поездки на финал Лиги чемпионов в Киеве.