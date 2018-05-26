В Киеве определился победитель Лиги чемпионов

Испанский "Реал Мадрид" обыграл английский "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов и впервые в истории ЛЧ третий раз подряд выиграл этот турнир. Встреча в Киеве на НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 3:1.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.

Обе команды начали очень активно матч, словно это не финал, а стартовая игра сезона. "Ливерпуль" захватил контроль над мячом и острыми передачами старался вывести нападающих один на один с Навасом.

"Реал" старался отвечать позиционными атаками, подолгу разыгрывая мяч на подступах к штрафной. "Ливерпуль" уверено защищался и не пускал "сливочных" в свою штрафную, держа мадридцев на приличном расстоянии от ворот.

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Ключевой момент матча случился на 30-й минуте, когда серьезную травму плеча получил лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах. Египтянин не смог продолжить встречу и со слезами покинул поле.

"Реал" приободрился, но спустя 5 минут тоже лишился важнейшего футболиста. Карвахаль после стычки с Робертсоном был вынужден завершить выступление в финале.

Второй тайм начался со штурма "Реала". Сперва Лаллана срезал мяч прямо на ногу сопернику, и Иско мощнейшим ударом стряхнул пыль с перекладины, а затем случился настоящий кошмар для англичан.

Карриус выкинул мяч прямо в вытянутую ногу Бензема и рикошет залетел точно в шестерку - 1:0.

Радость испанцев длилась недолго. "Ливерпуль" нашел в себе силы перейти в наступление и Мане проткнул мяч после мощного удара Ловрена в угол - 1:1.

Но самая фантастика случилась на 61-й минуте. Зидан вместо Иско выпустил Гарета Бейла, которые спустя три минуты забил просто инопланетный мяч через себя в падении - 2:1.

Под конец тайма феерия валлийца продолжилась. 28-летний уроженец Кардифа забил второй супергол, поставив на колени Карриуса ударом с 20 метров - 3:1.

Реал - Ливерпуль

Реал - Ливерпуль

Реал - Ливерпуль

Реал - Ливерпуль

Реал - Ливерпуль

Реал - Ливерпуль

Реал - Ливерпуль

Реал - Ливерпуль

Реал - Ливерпуль

Реал - Ливерпуль

Реал - Ливерпуль

Реал - Ливерпуль

Реал - Ливерпуль

Реал - Ливерпуль

Реал - Ливерпуль

Реал - Ливерпуль

Реал - Ливерпуль

"Реал Мадрид" Испания – "Ливерпуль" Англия - 3:1

Голы: 1:0 – 51 Бензема, 1:1 – 55 Мане, 2:1 – 64 Бэйл, 3:1 – 83 Бэйл.

Реал Мадрид – Навас, Варан, Марсело, Карвахаль (Начо, 37), Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Бэйл, 61), Кроос, Роналду, Бензема.

Ливерпуль – Кариус, Ловрен, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фирмино, Вейналдум, Салах (Лаллана, 30), Милнер (Джан, 83), Мане, Хендерсон.

Предупреждение: Мане (82).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на финале Лиги чемпионов был установлен исторический рекорд.

Кроме того, в сети показали во что ливерпульцы превратили парк Шевченко.