Реал — Касима Антлерс: где смотреть онлайн полуфинал клубного чемпионата мира

Мадридский "Реал" сыграет с японской "Касимой Антлерс" в полуфинале клубного чемпионата мира.

Поединок пройдет на стадионе "Шейх Зайед" в столице Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби. Начало встречи — в 18:30 по киевскому времени в среду, 19 декабря.

Увидеть игру можно будет в прямом эфире на общенациональном канале UA:Перший. Кроме того, трансляцию из Абу-Даби в своей сетке запланировали российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2", а также белорусский "Беларусь 5. Интернет".

Отметим, что первым финалистом ЧМ-2018 стал эмиратский "Аль-Айн", который накануне в серии пенальти сенсационно переиграл сильнейшую команду Южной Америки — аргентинский "Ривер Плейт" (2:2, по пенальти — 5:4).

Решающий матч клубного чемпионата мира состоится в субботу, 22 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, мадридский "Реал" рассчитывает на возвращение в клуб Жозе Моуриньо. Португальский тренер накануне был уволен из английского "Манчестер Юнайтед", в котором он провел 2,5 года.