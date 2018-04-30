Реал – Бавария: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария" встретятся во вторник, 1 мая, в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Команды разыграют путевку в киевский финал турнира на стадионе "Сантьяго Бернабеу". "Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Реал – Бавария. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, в первой встречи испанцы одержали волевую победу – 2:1. После гола Киммиха "Реал" ответил точными ударами Марсело и Асенсио. "Сливочные" накануне проиграли чемпионат Испании, который досрочно выиграла "Барселона".

Реал" – "Бавария": прогноз букмекеров на ответный полуфинал Лиги чемпионов

Лига чемпионов. 1/2 финала

Ответный матч

"Реал" (Мадрид, Испания) – "Бавария" (Мюнхен, Германия) – 0:0 (первый матч – 2:1)

"Реал": Навас – Начо, Рамос, Варан, Марсело – Модрич, Кроос, Каземиро – Асенсио, Бензема, Роналду

"Бавария": Ульрайх – Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба – Мартинес, Тьяго, Хамес, Мюллер, Рибери – Левандовски

Как сообщал "Обозреватель", накануне второго полуфинала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" покинул тренер команды.