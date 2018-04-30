Главная
УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Реал – Бавария: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Читать новость на украинском

Мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария" встретятся во вторник, 1 мая, в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Команды разыграют путевку в киевский финал турнира на стадионе "Сантьяго Бернабеу". "Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Реал – Бавария. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, в первой встречи испанцы одержали волевую победу – 2:1. После гола Киммиха "Реал" ответил точными ударами Марсело и Асенсио. "Сливочные" накануне проиграли чемпионат Испании, который досрочно выиграла "Барселона".

Новости
"

Реал" – "Бавария": прогноз букмекеров на ответный полуфинал Лиги чемпионов

Лига чемпионов. 1/2 финала

Ответный матч

"Реал" (Мадрид, Испания) – "Бавария" (Мюнхен, Германия) – 0:0 (первый матч – 2:1)

"Реал": Навас – Начо, Рамос, Варан, Марсело – Модрич, Кроос, Каземиро – Асенсио, Бензема, Роналду

"Бавария": Ульрайх – Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба – Мартинес, Тьяго, Хамес, Мюллер, Рибери – Левандовски

Как сообщал "Обозреватель", накануне второго полуфинала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" покинул тренер команды.

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на Обозревателе.

Тема
Лига чемпионов
Место
ИспанияМадрид
Объекты
Реал МадридФК Бавария
Поделиться в Facebook

Наши блоги