Реал - Барселона: смотреть онлайн Эль-Класико

После насыщенных матчей Лиги чемпионов посреди недели "Реал" и "Барелона" уже через несколько дней, 1 марта, проведут очную встречу в Эль-Класико.

Если "Барселона" в последнее время сумела стабилизировать обстановку в команде и сосредоточится на качественной игре, то "Реал" все больше сдает. Позиции Зинедина Зидана по-прежнему незыблемы, но "сливочные" все чаще выдают неуверенные матчи и упускают победы. А настоящую пощечину мадридцы получили в недавнем матче ЛЧ против "Ман Сити", где в концовке дома пропустили дважды и уступили англичанам… Самое время для "Барсы" добыть победу и наконец-то оторваться от "Реала" в лидерах чемпионата?

"Реал", как и ранее, сейчас не может рассчитывать на полузащитника Серхио Асенсио и вингера Эдена Азара, а "Барса" обходится без хавбека Серхи Роберто, а также нападающих Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча из Мадрида, который начнется 1 марта в 22:00.

Мадрид (Испания). "Сантьяго Бернабеу". 22:00

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос

"Реал" - "Барселона" - 0:0

_______________________________________

Матч еще не начался

Украинские болельщики смогут посмотреть Эль-Класико в прямом эфире благодаря интернет-сервисам Megogo и Oll.tv. Кроме того, трансляцию запланировали в своей эфирной сетке украинский вещатель "Футбол 2" и российский "Матч! Футбол 1".

Победу "Барселоны" букмекеры оценивают коэффициентом 2,37, считая каталонцев фаворитом. Хотя успех "Реала" недалеко ушел – на победу "сливочных" цифры равняются 2,75. Ничья же оценивается котировкой 3,75.

Главным арбитром на Эль-Класико станет известный испанский рефери Антонио Матеу Лаос. 42-летний судья в последний раз судил матчи "Реала" с "Барселоной" более года назад – в февраля 2019-го, когда команды в Кубке Испании в Барселоне разошлись "мировой" 1:1.

#Messi’s first La Liga hattrick. Guess who it came against? That day he brought back a 10 men Barca to a 3-3 draw against Real Madrid. #ElClasico pic.twitter.com/HQJJ6JRC7p