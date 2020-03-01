Реал - Барселона: смотреть онлайн Эль-Класико

После насыщенных матчей Лиги чемпионов посреди недели "Реал" и "Барелона" уже через несколько дней, 1 марта, проведут очную встречу в Эль-Класико.

Если "Барселона" в последнее время сумела стабилизировать обстановку в команде и сосредоточится на качественной игре, то "Реал" все больше сдает. Позиции Зинедина Зидана по-прежнему незыблемы, но "сливочные" все чаще выдают неуверенные матчи и упускают победы. А настоящую пощечину мадридцы получили в недавнем матче ЛЧ против "Ман Сити", где в концовке дома пропустили дважды и уступили англичанам… Самое время для "Барсы" добыть победу и наконец-то оторваться от "Реала" в лидерах чемпионата?

Лионель Месси против Серхио Рамоса

"Реал", как и ранее, сейчас не может рассчитывать на полузащитника Серхио Асенсио и вингера Эдена Азара, а "Барса" обходится без хавбека Серхи Роберто, а также нападающих Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча из Мадрида, который начнется 1 марта в 22:00.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "РЕАЛ" - "БАРСЕЛОНА"

Чемпионат Испании. 26 тур

Мадрид (Испания). "Сантьяго Бернабеу". 22:00

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос

"Реал" - "Барселона" - 0:0

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ "РЕАЛ" - "БАРСЕЛОНА"

Украинские болельщики смогут посмотреть Эль-Класико в прямом эфире благодаря интернет-сервисам Megogo и Oll.tv. Кроме того, трансляцию запланировали в своей эфирной сетке украинский вещатель "Футбол 2" и российский "Матч! Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "РЕАЛ" - "БАРСЕЛОНА"

Победу "Барселоны" букмекеры оценивают коэффициентом 2,37, считая каталонцев фаворитом. Хотя успех "Реала" недалеко ушел – на победу "сливочных" цифры равняются 2,75. Ничья же оценивается котировкой 3,75.

КТО РАССУДИТ МАТЧ "РЕАЛ" - "БАРСЕЛОНА"

Главным арбитром на Эль-Класико станет известный испанский рефери Антонио Матеу Лаос. 42-летний судья в последний раз судил матчи "Реала" с "Барселоной" более года назад – в февраля 2019-го, когда команды в Кубке Испании в Барселоне разошлись "мировой" 1:1.

#Messi’s first La Liga hattrick. Guess who it came against? That day he brought back a 10 men Barca to a 3-3 draw against Real Madrid. #ElClasico pic.twitter.com/HQJJ6JRC7p — FCB Xtra (@FCB_Xtra) February 29, 2020

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "РЕАЛ" - "БАРСЕЛОНА"

Зинедин Зидан, главный тренер "Реала"

"Действительно, у нас сейчас не лучшие результаты, но такое бывает. Мы знаем, что способны это изменить. Команда достаточно хороша, болельщики нас поддерживают. Все наши игры важны. В матче с "Барселоной" на кону три очка, но это особенный поединок, мы сделаем все возможное, чтобы его выиграть. Но впереди нас ожидают и другие матчи. У нас есть еще 12 игр, "Реал" останется в чемпионской гонке, даже если проиграет "Барсе".

Зинедин Зидан (справа) подбадривает Серхио Рамоса после удаления в матче с "Манчестер Сити"

Кике Сетьен, главный тренер "Барселоны"

"Я буду наслаждаться. Я осознаю важность игры и хочу победить, но я попытаюсь прожить матч так, будто это мой дебют в качестве игрока, и я счастлив. Это уникальная возможность для тренера, как и несколько дней назад, когда я услышал гимн Лиги чемпионов. Я буду наслаждаться каждой игрой и каждым днем, пока я здесь работаю. Мы пойдем в атаку, это в ДНК "Барселоны". Однако, в Мадриде отличная защита, и нас могут отлично поймать на контратаке".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Реал" (4-3-3): Куртуа – Карвахаль, Рамос, Варан, Менди – Модрич, Каземиро, Вальверде – Иско, Бензема, Винисиус Жуниор

"Барселона" (4-3-3): тер Штеген – Семеду, Пике, Умтити, Фирпо – Артур, Бускетс, де Йонг – Видаль, Месси, Гризманн

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