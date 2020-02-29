Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" сыграют в первом Эль-Класико года, которое пройдет в рамках 26-го тура чемпионата Испании в Ла-Лиге.
Реал - Барселона
Битва состоится в столице на стадионе Сантьяго Бернабеу в воскресенье, 1 марта. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.
С 1994 года клубы провели между собой 70 встреч, из которых 19 выиграли "сливочные", а 32 - "сине-гранатовые". Еще 19 поединков завершились вничью.
Увидеть поединок двух грандов испанского футбола можно будет в прямом эфире благодаря интернет-сервисам Megogo и Oll.tv. Кроме того, трансляцию запланировали в своей эфирной сетке украинский вещатель "Футбол 2" и российский "Матч! Футбол 1".
Список международных трансляций представлен ниже:
Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Espanol;
Чехия - Digi Sport 1, DIGI GO;
Франция - Free, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT;
Венгрия - Spiler2;
Польша - Canal + Sport Online, Canal + 4K Ultra HD, Canal + Polska, nc + GO;
Испания - Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar +, Mitele Plus, Movistar Laliga.
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 декабря каталонский клуб не сумел обыграть "Реал" на своем поле в перенесенном матче 10-го тура Примеры.
Во время и после матча в Барселоне произошли массовые беспорядки с участием радикалов и борцов за независимость Каталонии. В результате стычек с полицией пострадали 60 человек.
В этой игре Зидан установил историческое достижение.
О спорте во всей красе – в нашем Instagram!
Читайте все новости по теме "Реал - Барселона" на OBOZREVATEL.