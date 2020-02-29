Мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" сыграют в первом Эль-Класико года, которое пройдет в рамках 26-го тура чемпионата Испании в Ла-Лиге.

Реал - Барселона

Битва состоится в столице на стадионе Сантьяго Бернабеу в воскресенье, 1 марта. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

С 1994 года клубы провели между собой 70 встреч, из которых 19 выиграли "сливочные", а 32 - "сине-гранатовые". Еще 19 поединков завершились вничью.

Увидеть поединок двух грандов испанского футбола можно будет в прямом эфире благодаря интернет-сервисам Megogo и Oll.tv. Кроме того, трансляцию запланировали в своей эфирной сетке украинский вещатель "Футбол 2" и российский "Матч! Футбол 1".

Список международных трансляций представлен ниже:

Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Espanol;

Чехия - Digi Sport 1, DIGI GO;

Франция - Free, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT;

Венгрия - Spiler2;

Польша - Canal + Sport Online, Canal + 4K Ultra HD, Canal + Polska, nc + GO;

Испания - Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar +, Mitele Plus, Movistar Laliga.

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