"Реал" обыграл "Барселону" в Эль-Класико

Мадридский "Реал" обыграл каталонскую "Барселону" в центральном матче 26-го тура чемпионата Испании в Ла-Лиге. Поединок завершился со счетом 2:0.

Реал - Барселона

Эта игра стала 277-й в истории личных встреч "Барселоны" и "Реала". Пока впереди каталонцы – 115 против 100 при 62 ничьих.

В первом тайме "Барселона" больше атаковала особенно левым флангом и была ближе к голу.

Реал - Барселона

Но при этом создавалось ощущение, что матч идет скорее по плану хозяев и именно каталонцы себя ощущают не слишком комфортно. Несмотря на это "Барса" создала несколько очень опасных контратак. Месси и Артур выходили один на один с Куртуа, но бельгиец играл безупречно, спасая свою команду.

Реал - Барселона

На 33-й минуте "Барселона" должна была оставаться в меньшинстве после фола Жорди Альбы на Вальверде, однако Матеу Лаос принял спорное решение не наказывать повторной желтой карточкой футболиста, пропустив нарушение.

Реал - Барселона

Второй тайм начался с атак гостей, которые безраздельно владели мячом. "Реал" отказался от высокого прессинга, дав небольшую свободу соперникам.

Однако постепенно моменты мадридцев становились все опаснее и опаснее, и с интервалом в несколько минут "сливочные" выдали два убойных момента.

На 56-й минуте лишь мастерство тер Стегена спасло каталонцев от гола после шикарного удара Иско, а спустя 5 минут подопечные Зидана просто обязаны были открывать счет.

🎥 — Marc-André ter Stegen is the best keeper in the world. pic.twitter.com/RXEAUBM72s — barcauniversal.com (@BU_Videos) March 1, 2020

Все тот же Иско здорово пробил головой справа, тер Стеген не справился с ударом, но с ленточки мяч вытащил Пике.

Реал - Барселона

Развязка наступила на 71-й минуте. Винисиус Жуниор, получив пас от Тони Крооса, пробил с острого угла, мяч попал в Пике и срикошетил мимо голкипера - 1:0.

Ei ter stegen, eu vou cruzar



Mentira otario kkkk eu sou malvadeza

pic.twitter.com/3zf9Z7l5yF — FLA DA NAÇÃO BI E HEPTA CAMPEÃO (@FlaDaNacao_) March 1, 2020

Реал - Барселона

Забитый гол разбудил футболистов обеих команд и на поле стал твориться настоящий хаос, когда атаки накатывали то на одни, то на вторые ворота, а игроки практически не думали про защиту.

Реал - Барселона

Концовка получилась феерической. Мариано Диас, выйдя на замену на 92-й минуте, едва ли не первым касанием забил второй гол - 2:0.

Реал - Барселона

"Реал" Мадрид – "Барселона" 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 71 Винисиус Жуниор, 2:0 – 90 Мариано Диас.

Реал Мадрид – Куртуа, Варан, Карвахаль, Рамос, Марсело, Вальверде (Васкес, 86), Каземиро, Иско (Модрич, 79), Кроос, Винисиус Жуниор, Бензема (Мариано Диас, 90).

Барселона – тер Стеген, Семеду, Умтити, Пике, Альба, Артур (Ракитич, 80), де Йонг, Бускетс, Видаль (Брэйтуэйт, 69), Месси, Гризманн (Фати, 81).

Предупреждения: Винисиус Жуниор (10), Карвахаль (19), Альба (19), Месси (85).

Как сообщал OBOZREVATEL, последнее Эль-Класико состоялось 18 декабря и завершилось нулевой ничьей. Это были первые 0:0 в матчах "Барселоны" и "бланкос" в Примере за 17 лет.

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