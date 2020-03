"Реал" обыграл "Барселону" в Эль-Класико

Мадридский "Реал" обыграл каталонскую "Барселону" в центральном матче 26-го тура чемпионата Испании в Ла-Лиге. Поединок завершился со счетом 2:0.

Эта игра стала 277-й в истории личных встреч "Барселоны" и "Реала". Пока впереди каталонцы – 115 против 100 при 62 ничьих.

В первом тайме "Барселона" больше атаковала особенно левым флангом и была ближе к голу.

Но при этом создавалось ощущение, что матч идет скорее по плану хозяев и именно каталонцы себя ощущают не слишком комфортно. Несмотря на это "Барса" создала несколько очень опасных контратак. Месси и Артур выходили один на один с Куртуа, но бельгиец играл безупречно, спасая свою команду.

На 33-й минуте "Барселона" должна была оставаться в меньшинстве после фола Жорди Альбы на Вальверде, однако Матеу Лаос принял спорное решение не наказывать повторной желтой карточкой футболиста, пропустив нарушение.

Второй тайм начался с атак гостей, которые безраздельно владели мячом. "Реал" отказался от высокого прессинга, дав небольшую свободу соперникам.

Однако постепенно моменты мадридцев становились все опаснее и опаснее, и с интервалом в несколько минут "сливочные" выдали два убойных момента.

На 56-й минуте лишь мастерство тер Стегена спасло каталонцев от гола после шикарного удара Иско, а спустя 5 минут подопечные Зидана просто обязаны были открывать счет.

🎥 — Marc-André ter Stegen is the best keeper in the world. pic.twitter.com/RXEAUBM72s