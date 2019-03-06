Реал — Аякс: видеообзор грандиозной сенсации в Лиге чемпионов

Мадридский "Реал" потерпел разгромное поражение от "Аякса" в 1/8 финала Лиги чемпионов, и со счетом 3:5 по сумме двух матчей сенсационно вылетел из турнира.

Ответная встреча на "Сантьяго Бернабеу" завершилась с унизительным для хозяев счетом 1:4.

OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть видеообзор этой игры.

"Реал" Мадрид, Испания – "Аякс" Голландия 1:4

Голы: 0:1 – 7 Зиеш, 0:2 – 18 Нерес, 0:3 – 62 Тадич, 1:3 – 70 Асенсио, 1:4 – 72 Шоне.

"Реал" Мадрид – Куртуа, Начо, Регилон, Карвахаль, Варан, Модрич, Каземиро, Васкес (Бэйл, 29), Кроос, Винисиус Жуниор (Асенсио, 35), Бензема.

"Аякс" – Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Мазрауи (Велтман, 81), ван де Бек, Зиеш, Нерес (Дольберг, 74), де Йонг, Тадич, Шоне (де Вит, 73).

Предупреждения: Мазрауи (26), Карвахаль (30).

Удаление: Начо (90+3)

Напомним, что в четверг, 7 марта, свой матч в еврокубках проведет единственный украинский клуб. Киевское "Динамо" в Лондоне сразиться с местным "Челси". Букмекеры уже назвали своего фаворита с учетом, что перед этим матчем 1/8 финала Лиги Европы вице-чемпионы Украины понесли катастрофическую потерю.

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