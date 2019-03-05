Реал – Аякс: прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" является явным фаворитом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с амстердамским "Аяксом".

Встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоится во вторник, 5 марта. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на победу испанского гранда принимаются с коэффициентом 1,63. Ничья оценивается котировкой 4,20. А показатели на успех гостей достигают уровня 5,00. При этом на выход "Реала" в четвертьфинал турнира предлагается показатель 1,08, аналогичная позиция на "Аякс" – 8,00.

Капитан "Реала" Серхио Рамос в игре с "Аяксом"

Напомним, в первой игре в Амстердаме испанцы одержали победу – 2:1. При этом матч ознаменовался грандиозным скандалом после того, как арбитр впервые в истории Лиги чемпионов воспользовался видеоповтором.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан "Реала" Серхио Рамос получил дисквалификацию в Лиге чемпионов за подлый поступок.

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