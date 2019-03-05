Реал - Аякс: видео голов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" разгромно уступил голландскому "Аяксу". Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 1:4.

"Аякс" шокировал "сливочных", забив к средине первого тайма два мяча. Голландцы провели две отличные атаки с правого фланга, завершив их точными ударами по воротам.

Реал - Аякс AFC Ajax

"Реал" Мадрид, Испания – "Аякс" Голландия 1:4

"Реал" Мадрид – Куртуа, Начо, Регилон, Карвахаль, Варан, Модрич, Каземиро, Васкес (Бэйл, 29), Кроос, Винисиус Жуниор (Асенсио, 35), Бензема.

"Аякс" – Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Мазрауи, ван де Бек, Зиеш, Нерес, де Йонг, Тадич, Шене.

Предупреждения: Мазрауи (26), Карвахаль (30).

Голы: 0:1 – 7 Зиеш,

0:2 – 18 Нерес,

0:3 - 62 Тадич,

1:3 - 70 Асенсио,

1:4 - 72 Шоне.

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