Реал – Атлетико: прогноз на Суперкубок УЕФА

Мадридский "Реал" считается фаворитом предстоящего поединка за Суперкубок УЕФА, в котором "сливочные" сразятся с соседями из "Атлетико". Игра пройдет в среду, 15 августа, в Таллинне на стадионе "Лиллекюла". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Реал – Атлетико. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на победу "Реала" в основные 90 минут принимаются с коэффициентом 2,50. Ничья оценивается котировкой 3,20. А показатели на успех "матрасников" достигают уровня 2,90. При этом поставить на то, что "королевский клуб" станет обладателем трофея можно с коэффициентом 1,67.

Кроме того, аналитики уверены, что игра выйдет малорезультативной. Показатели на то, что в матче не будет забито более двух мячей, можно с показателем 1,61.

Как сообщал OBOZREVATEL, мадридский "Реал" включил в заявку на Суперкубок УЕФА вратаря сборной Украины Андрея Лунина.