Реал – Атлетико: онлайн-трансляция Суперкубка УЕФА

Представители столицы Испании "Реал" и "Атлетико" в среду, 15 августа, разыграют первый евротрофей нового футбольного сезона. В Таллинне на стадионе "Лиллекюла" команды поспорят за Суперкубок УЕФА. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Реал – Атлетико. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ РЕАЛ – АТЛЕТИКО

Увидеть трансляцию мадридского дерби можно будет в прямом эфире на канале "Футбол 1". Здесь по традиции показ игры будет сопровождать аналитическая студия с участием известных экспертов.

Кроме того, игру покажут российский вещатель "Матч! Футбол 1" и белорусский "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РЕАЛ – АТЛЕТИКО

Фаворитом предстоящей встречи считается действующий победитель Лиги чемпионов. Ставки на победу "Реала" в основное время принимаются с коэффициентом 2,50.

Ничья оценивается котировкой 3,20. А показатели на успех "матрасников" достигают уровня 2,90.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Поединок в Таллинне обслужит польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. Помогать ему будут лайнсмены Томаш Листкевич и Павел Сокольницки.

Дополнительными ассистентами выступят Павел Рачковски и Томаш Мусял. А роль четвертого судьи досталась румыну Овидиу Хацегану.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Хулент Лопетеги, главный тренер "Реала":

– Мой первый официальный матч – это финал. "Реал" завоевал право сыграть матч за Суперкубок в очередной раз. Мы постарались хорошо подготовиться к игре с очень сильным соперником, которого мы хорошо знаем и который, к тому же, является нашим соседом. Есть все основания полагать, что нас ждет отличный матч. Мы рады, что наш первый официальный матч в сезоне – это финал, и у нас есть возможность выиграть титул.

Диего Симеоне, главный тренер "Атлетико":

– В предстоящей игре мы намерены сделать все от нас зависящее, чтобы победить. "Атлетико" нужно улучшить то, что он демонстрировал в прошлом сезоне. Наши ожидания крайне высоки. У нас было непростое межсезонье, потому что многие игроки команды выступали на чемпионате мира. Физически мы подготовлены лучше, чем "Реал". Однако решающим фактором станут эмоции, что должно сыграть нам на руку.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Реал": Навас – Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело – Каземиро, Кроос, Иско – Бейл, Бензема, Асенсио

"Атлетико": Облак – Хуанфран, Годин, Хименес, Филипе Луис – Коке, Сауль, Родриго – Лемар, Гризманн, Коста

Как сообщал OBOZREVATEL, мадридский "Реал" включил в заявку на матч за Суперкубок УЕФА вратаря сборной Украины Андрея Лунина.

Отметим, что для "сливочных" игра в Таллинне станет первой после ухода из клуба главного тренера Зинедина Зидана и звезды команды Криштиану Роналду. При этом "королевский клуб" пока достаточно скромно проводит трансферную кампанию. По настоящему звездным можно назвать приобретение за 40 млн евро вратаря "Челси" Тибо Куртуа.

В межсезонье "Реал" сыграл три матча в Международном кубке чемпионов и поединок за трофей Сантьяго Бернабеу. В активе мадридцев три победы при одном поражении.

31.07: "Манчестер Юнайтед" – "Реал" – 2:1 (Майами, США)

04.08: "Реал" – "Ювентус" – 3:1 (Ландовер, США)

07.08: "Реал" – "Рома" – 2:1 (Ист-Ратерфорд, США)

11.08: "Реал" – "Милан" – 3:1 (Мадрид, Испания)

В свою очередь "Атлетико" сумел сохранить костяк команды. Несмотря на множество слухов, принял решение остаться в Мадриде главная звезда "матрасников" француз Антуан Гризманн. При этом "матрасники" совершили один из самых дорогих трансферов лета, выкупив у "Монако" контракт чемпиона мира-2018 Тома Лемара за 70 млн евро.

Подопечные Диего Симеоне провели пять матчей на тренировочных сборах. Назвать удачной подготовку "Атлетико" нельзя, так как испанцы выиграли лишь один матч из пяти.