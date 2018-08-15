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Реал – Атлетико: где смотреть Суперкубок УЕФА

10.8тЧитать новость на украинском

Два мадридских клуба – "Реал" и "Атлетико" – в среду, 15 августа, сразятся за первый трофей нового еврокубкового сезона. В Таллинне на стадионе "Лиллекюла" команды разыграют Суперкубок УЕФА. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Реал – Атлетико. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Вопрос с трансляцией мадридского дерби на территории Украины пока не решен. Ожидается, что игру можно будет увидеть в прямом эфире на канале "Футбол 1", в эфирной сетке которого за час до стартового свистка арбитра Шимона Марчиняка запланирована аналитическая студия с участием экспертов. Кроме того, игру покажет белорусский вещатель "Беларусь 5".

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Для "Сливочных" эта игра станет первой официальной после ухода из команды тренера Зинедина Зидана, место которого занял Хулен Лопетеги, и трансфера португальца Криштиану Роналду. "Атлетико" же наоборот удалось удержать свою главную звезду француза Антуана Гризманна. Кроме того, "матрасники" отметились подписанием еще одного представителя новоиспеченных чемпионов мира, приобретя в "Монако" за 70 млн евро Тома Лемара.

Как сообщал OBOZREVATEL, мадридский "Реал" устроил настоящую подставу вратарю сборной Украины Андрею Лунину, который был куплен у луганской "Зари" за 9 млн евро.

Читайте все новости по теме "Суперкубок Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Суперкубок Украины
Место
ЭстонияТаллин
Объекты
Реал МадридАтлетико Мадрид
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