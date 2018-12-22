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Реал – Аль-Айн: где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира

1.2тЧитать материал на украинском

Мадридский "Реал" сыграет с эмиратским "Аль-Айном" в финале клубного чемпионата мира по футболу.

"Галактикос" поспорят за очередной трофей уходящего года в субботу, 22 декабря. Игра пройдет на стадионе "Шейх Зайед" в столице Объеденных Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Начало встречи – в 18:30 по киевскому времени.

Увидеть поединок за престижный трофей можно будет в прямом эфире на общенациональном канале UA:Перший. Кроме того, прямую трансляцию из Абу-Даби запланировали в своей сетке российский вещатель "Матч ТВ" и белорусский "Беларусь 5".

"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид

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Отметим, что в полуфиналах "Реал" легко одолел японскую "Касиму" (3:1), а "Аль-Айн" в серии пенальти сенсационно выбил из турнира аргентинский "Ривер Плейт" (2:2, по пенальти – 5:4).

Как сообщал Обозреватель, мадридский "Реал" решил пойти на экстраординарный шаг ради вратаря сборной Украины Андрея Лунина, который на правах аренды выступает за "Леганес".

Читайте все новости по теме "Клубный чемпионат мира по футболу" на OBOZREVATEL.

Тема
Клубный чемпионат мира по футболу
Место
ОАЭАбу-Даби
Тег
Реал Мадрид
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