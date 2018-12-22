Реал – Аль-Айн: где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира

Мадридский "Реал" сыграет с эмиратским "Аль-Айном" в финале клубного чемпионата мира по футболу.

"Галактикос" поспорят за очередной трофей уходящего года в субботу, 22 декабря. Игра пройдет на стадионе "Шейх Зайед" в столице Объеденных Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Начало встречи – в 18:30 по киевскому времени.

Увидеть поединок за престижный трофей можно будет в прямом эфире на общенациональном канале UA:Перший. Кроме того, прямую трансляцию из Абу-Даби запланировали в своей сетке российский вещатель "Матч ТВ" и белорусский "Беларусь 5".

"Реал" Мадрид

Отметим, что в полуфиналах "Реал" легко одолел японскую "Касиму" (3:1), а "Аль-Айн" в серии пенальти сенсационно выбил из турнира аргентинский "Ривер Плейт" (2:2, по пенальти – 5:4).

Как сообщал Обозреватель, мадридский "Реал" решил пойти на экстраординарный шаг ради вратаря сборной Украины Андрея Лунина, который на правах аренды выступает за "Леганес".