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Александр Липенко
Александр Липенко
спортивный обозревательВсе статьи автора

"Развод" Абрамовича на 36 млн: денежное противостояние Моуриньо и Гвардиолы

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Время от времени OBOZREVATEL знакомит вас с огромными заработками звезд мирового футбола: Месси и Неймара, Бэйла и Роналду, Суареса и Дембеле. Реже говорим о том, как оценивается труд известных тренеров сборных и клубов. А многие из них – люди явно не бедные. Судите сами…

Сейчас рекорд зарплаты футбольного тренера принадлежит Марчелло Липпи, который с 2016-го возглавляет сборную Китая и зарабатывает 20,5 миллионов евро в год. За 16 матчей под руководством чемпиона мира 2006 года китайцы победили пять раз, расписали четыре ничьи и семь раз проиграли. Отбор на ЧМ-2018 команда из Поднебесной не прошла – не хватило одного очка, чтобы сыграть в плей-офф.

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В 2009-м Луис Фелипе Сколари, по непонятным сначала причинам, решил покинуть пост тренера "Челси". Вскоре наступила ясность – он возглавил узбекский "Бунедкор", установив новый рекорд по заработной плате – 13 миллионов евро за 18-месячный контракт! Так он к своему впечатляющему послужному списку добавил чемпионство Узбекистана. Но спустя год уехал – в "Бунедкоре" иссяк денежный родник…

Когда в 1986 году Алекс Фергюсон был приглашен в "Манчестер Юнайтед", ему предложили зарплату значительно меньшую, чем он получал в "Абердине", – 120 тысяч фунтов в год. Но принял предложение ради осуществления мечты. В 2004 году Фергюсон стал самым высокооплачиваемым тренером мира с окладом 4 миллиона фунтов стерлингов в год. А сейчас, после окончания тренерской карьеры, получает от "МЮ" 2 миллиона – за 20 дней работы в роли посла клуба.

Рекордную зарплату для начала "нулевых" – 3 миллиона фунтов стерлингов – дали Свен-Йорану Эрикссону, ожидая, что он повторит достижение Альфа Рэмзи и приведет сборную Англии к победе на чемпионате мира-2002. Но на двух ЧМ и одном ЧЕ с Эрикссоном потолком для англичан оказывался четвертьфинал.

В 1974 году английский "Лидс" возглавил Брайан Клаф, но уже через 44 дня коуч был уволен – под его руководством команда проиграла пять матчей из шести. Но за полтора месяца Клаф получил рекордную выплату – 98 тысяч фунтов стерлингов. В 70-х годах никто в футболе и близко не имел таких денег: к примеру, модный Jaguar стоил 3 200 фунтов. Но уволенный из "Лидса" Клаф доказал свою профпригодность, возглавив "Ноттингем Форрест" и со своими подопечными выиграв два Кубка европейских чемпионов.

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Эленио Эррера четыре раза становился чемпионом Испании с "Атлетико" и "Барселоной", а с "Интером" трижды выигрывал Серию А, добыл два Кубка европейских чемпионов и два Межконтинентальных кубка. В 1968 году его пригласила "Рома", сделав самым высокооплачиваемым тренером мира с рекордной зарплатой в 223 миллиона итальянских лир (на сегодня это почти 3 "лимона" евро). Тогда как обычный работник автоконцерна Fiat зарабатывал в год где-то 564 тысячи лир, то есть в 400 раз меньше. В итальянской столице Эррера выиграл с "Ромой" лишь один Кубок Италии. Затем тренер вступил в конфликт с президентом клуба и вскоре вынужден был покинуть его.

Сборная Англии лишь раз становилась триумфатором мундиаля. Это было на домашнем ЧМ в 1966 году. Тогда командой руководил Альф Рэмзи. В 1963-м его пригласили из "Ипсвича" с сохранением оклада – 4500 фунтов стерлингов в год. Вскоре ставка возросла до £7000, а затем и до £9500 (190 тысяч на сегодня), при том что средняя з/п по стране была в десять раз меньше (£960). Победа на чемпионате мира принесла Рэмзи бонус в 5 тысяч фунтов, а когда он покидал должность в 1974 году, то получил выплату в £8000 и пенсию – 1200 фунтов в год.

В начале своего футбольного пути Жозе Моуриньо работал ассистентом-переводчиком Бобби Робсона в "Барселоне", зарабатывая 10 тысяч песет в месяц (порядка 100 долларов)! Португальцу не хватало денег на аренду жилья, и тогдашний президент "Барсы" Гаспар позволил ему жить и питаться в своем отеле бесплатно. Когда Моуриньо доказал свою состоятельность, его ставка была увеличена до 300 тысяч фунтов в год. Чуть ли не первое, что сделал тогда португалец – переехал в тот же комплекс на побережье, где жил Робсон. А первая работа главным тренером – в "Порту" – приносила Моуру 650 тысяч евро в год. А уже после триумфа с "Порту" в Лиге чемпионов-2004, какую бы команду ни возглавлял Моуриньо, он везде бил рекорды по з/п и становился самым высокооплачиваемым тренером мира.

В 2005-м Моуриньо получил контракт с "Челси" и 4 миллиона фунтов в год. Приняв "Интер" в 2008-м, выбил £7 млн. Работа в "Реале" с 2010-го по 2013-й приносила Жозе 14 млн евро каждый год. Возвращение в "Челси" дало ему на 2 млн больше. За два разрыва соглашения Абрамовичем португалец разжился еще 36 миллионами. Работа в "МЮ" дает ему €17 млн в год, а продлить контракт он готов только в случае существенного повышения. Кроме того, Особенный ежегодно получает порядка 5 миллионов от рекламы.

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В европейском футболе только один тренер может тягаться в зарплате с Моуриньо. Новоиспеченный чемпион Англии Хосеп Гвардиола готов к продлению соглашения с "Манчестер Сити", которое будет приносить ему 23 миллиона евро в год. Напомню, что "МанСити" в 38 матчах чемпионата Англии набрал 100 очков – рекорд Лиги. Команда Моуриньо при этом финишировала на втором месте, отстав от чемпиона на 19 очков.

Какие зарплаты у тренеров украинских клубов – тайна за семью печатями. Известно только, что работая в Саудовской Аравии в клубе "Аль-Ахли", украинский специалист Сергей Ребров получал 200 тысяч евро в месяц. Но, не выполнив задачу, поставленную руководством клуба, вынужден был покинуть ближневосточную страну.

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Автор
Александр ЛипенкоАлександр Липенко
Тема
Чемпионат Англии
Персоны
Пеп ГвардиолаЖозе Моуриньо
Объекты
ФК Манчестер СитиФК Манчестер Юнайтед
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