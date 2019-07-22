"Развели": звездам "Барселоны" устроили подставу

Немецкий автоконцерн Audi обратился к игрокам "Барселоны" с требованием вернуть автомобили, которые были бесплатно предоставлены игрокам в рамках спонсорской кампании.

Это произошло после того, срок действия соглашения между автоконцерном и каталонским клубом истек. Как сообщает AS, игроки должны вернуть машины после возвращения из турне по Японии.

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По информации источника, немецкий концерн, входящий в состав Volkswagen Group, был крайне недоволен тем фактом, что футболисты испанского клуба слишком часто использовали во время поездок автомобили конкурентов Audi.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Барселона" оформила самый скандальный трансфер лета.

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