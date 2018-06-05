"Разве можно?!" Легенды "Динамо" высказались о ЧМ-2018

Легендарные футболисты киевского "Динамо" намерены пристально следить за матчами чемпионата мира 2018 года в России. Прославленные игроки "бело-синих" накануне старта ответили на вопросы SportOboz.
Каждому из звездных футболистов мы задали три вопроса:
1. Будете ли смотреть ЧМ-2018 полностью?
2. За какую сборную будете болеть и почему?
3. Кто станет чемпионом мира?
Владимир Мунтян, участник ЧМ-1970
ФК "Динамо" Киев
1. Постараюсь посмотреть как можно больше матчей, начиная с групповых.
2. Мне всегда нравился английский футбол и ее сборная. С 1966 года , когда на домашнем чемпионате англичане стали сильнейшими, больше никаких успехов на мундиалях у них не было. В недавнем финале Лиги чемпионов болел за "Ливерпуль", но увы... Надеюсь, сборная Англии меня не подведет.
3. Верю, что в финал выйдут англичане и победят
Владимир Бессонов, участник трех чемпионатов мира (1982-1990)
ФК "Динамо" Киев
1. Четыре года ждал этого события. Огорчен, конечно, что чемпионат пройдет без нашей сборной. Собираюсь посмотреть максимальное количество игр.
2. Я поклонник Бундестима, действующего чемпиона. Немецкие футболисты, если не ошибаюсь, становились чемпионами четырежды.
3. Победителем нынешнего чемпионата станет сборная Германии, которая в финале вновь, как и четыре года назад, обыграет сборную Аргентины.
Леонид Буряк, бронзовый призер Олимпиады-1976
ФК "Динамо" Киев
1. Постараюсь посмотреть все интересные, на мой взгляд, матчи. Даже полуфинал, который состоится вечером 10 июля в мой день рождения.
2. Свои клубные симпатии много лет отдаю "Реалу", а среди сборных – Германии, в состав которых входит целая группа выдающихся футболистов – вратарь Нойер, защитник Боатенг, полузащитники Дракслер и Кросс, нападающие Мюллер и Сане...
3. Надеюсь, немецкие футболисты сделают мне подарок, обыграв своих соперников в полуфинале, а 15 июля в финале станут чемпионами.
Александр Заваров, участник двух чемпионатов мира (1986-1990)
ФК "Динамо" Киев
1. Разве можно пропустить такое шикарное зрелище! Смотреть буду по возможности все.
2. Переживать буду за сборную Франции, которая на домашнем ЧМ-98 в отличном стиле переиграла бразильцев и стала чемпионом.
3. А выиграет чемпионат, на мой взгляд, сборная Испании.
Иван Яремчук, участник двух чемпионатов мира (1986-1990)
ФК "Динамо" Киев
1. Буду смотреть все!
2. Болеть буду за Аргентину – за Месси и его партнеров.
3. Уверен, что в финале победит Аргентина.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали настоящий ад перед чемпионатом мира по футболу в России.
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