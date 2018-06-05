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"Разве можно?!" Легенды "Динамо" высказались о ЧМ-2018

2.3тЧитать новость на украинском

Легендарные футболисты киевского "Динамо" намерены пристально следить за матчами чемпионата мира 2018 года в России. Прославленные игроки "бело-синих" накануне старта ответили на вопросы SportOboz.

Каждому из звездных футболистов мы задали три вопроса:

1. Будете ли смотреть ЧМ-2018 полностью?

2. За какую сборную будете болеть и почему?

3. Кто станет чемпионом мира?

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Владимир Мунтян, участник ЧМ-1970

ФК "Динамо" Киев

1. Постараюсь посмотреть как можно больше матчей, начиная с групповых.

2. Мне всегда нравился английский футбол и ее сборная. С 1966 года , когда на домашнем чемпионате англичане стали сильнейшими, больше никаких успехов на мундиалях у них не было. В недавнем финале Лиги чемпионов болел за "Ливерпуль", но увы... Надеюсь, сборная Англии меня не подведет.

3. Верю, что в финал выйдут англичане и победят

Владимир Бессонов, участник трех чемпионатов мира (1982-1990)

ФК "Динамо" Киев

1. Четыре года ждал этого события. Огорчен, конечно, что чемпионат пройдет без нашей сборной. Собираюсь посмотреть максимальное количество игр.

2. Я поклонник Бундестима, действующего чемпиона. Немецкие футболисты, если не ошибаюсь, становились чемпионами четырежды.

3. Победителем нынешнего чемпионата станет сборная Германии, которая в финале вновь, как и четыре года назад, обыграет сборную Аргентины.

Леонид Буряк, бронзовый призер Олимпиады-1976

ФК "Динамо" Киев

1. Постараюсь посмотреть все интересные, на мой взгляд, матчи. Даже полуфинал, который состоится вечером 10 июля в мой день рождения.

2. Свои клубные симпатии много лет отдаю "Реалу", а среди сборных – Германии, в состав которых входит целая группа выдающихся футболистов – вратарь Нойер, защитник Боатенг, полузащитники Дракслер и Кросс, нападающие Мюллер и Сане...

3. Надеюсь, немецкие футболисты сделают мне подарок, обыграв своих соперников в полуфинале, а 15 июля в финале станут чемпионами.

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Александр Заваров, участник двух чемпионатов мира (1986-1990)

ФК "Динамо" Киев

1. Разве можно пропустить такое шикарное зрелище! Смотреть буду по возможности все.

2. Переживать буду за сборную Франции, которая на домашнем ЧМ-98 в отличном стиле переиграла бразильцев и стала чемпионом.

3. А выиграет чемпионат, на мой взгляд, сборная Испании.

Иван Яремчук, участник двух чемпионатов мира (1986-1990)

ФК "Динамо" Киев

1. Буду смотреть все!

2. Болеть буду за Аргентину – за Месси и его партнеров.

3. Уверен, что в финале победит Аргентина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали настоящий ад перед чемпионатом мира по футболу в России.

Читайте все новости по теме "ЧМ-2018" на Обозревателе.

Тема
ЧМ-2018
Персоны
Владимир МунтянЛеонид БурякАлександр Заваров
Место
УкраинаКиев
Объект
ФК Динамо Киев
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