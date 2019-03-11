Развалил "Шахтер": экс-форвард "горняков" жестко высказался о Фонсеке

Экс-нападающий донецкого "Шахтера", выступающий ныне за испанскую "Малагу" Евгений Селезнев обвинил тренера горняков португальца Паулу Фонсеку в уходе Ярослава Ракицкого из команды, а также в ухудшении игры клуба.

"Как бы не говорил этот великий тренер, что трансфер Ракицкого был его собственным решением, если относится так к таким футболистам, то грош ему цена. Я не согласен, что Ракицкий начал хуже играть в защите. Я знаю Ярика, знаю, что этот человек за президента, за клуб, он бы пожизненно играл в "Шахтере", если бы к нему относился с уважением один человек. Лучшего защитника в Украины не было и не будет", — заявил Селезнев в интервью youtube-каналу Бомбардир.

Ракицкий и Фонсека

Селезнев считает, что нынешний донецкий "Шахтер" является бледной тенью той команды, которую в свое время тренировал Мирча луческу.

"Жалко десятилетие Луческу, считаю, что великий тренер выстраивал команду, создал такой изумруд... И вот так за три года развалить команду. Я не думаю, что Ракицкий допустил ошибку, не в политическом плане. Человека просто убрали из "Шахтера": куда ему идти, на улицу? Или заканчивать с футболом? Все сделали для того, чтобы он ушел", — сказал Евгений Селезнев.

Добавим, что в текущем сезоне Селезнев провел 7 матчей в составе "Малаги", однако результативными действиями за испанский клуб пока не отметился.

Новости Селезнев устроил разборки с арбитром в Испании

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики высмеяли украинского защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого за его игру в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом".

Питерская команда проиграла на своем поле 1:3, а наш соотечественник стал виновником двух пропущенных мячей его команды, чем и вызвал волну троллинга.

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