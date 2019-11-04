"Разрушили то, что я создал": Ребров жестко высказался о проблемах "Динамо"

Украинский наставник венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал о системе подготовки футболистов в киевском "Динамо" в его время работы в клубе.

Сергей Ребров "Динамомания"

"Когда мы работали, "Динамо" во всех возрастных категориях становилось чемпионом Украины. Первая команда и все категории. Наверное, такого не было никогда. В "Барселоне" эта вертикаль работает, в "Аяксе". Поэтому все знают модель игры команды, подстраиваются под модель академии. Все понимают, насколько это важно, но не все понимают, как это сделать. Я рад, что создал такую ​​структуру. К сожалению, потом это все разрушили", – сказал Ребров в интервью "Профутболу".

По его словам, главная проблема "Динамо" последних лет, включая то время, когда он работал с командой, в отсутствии лидера.

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"Есть хорошая молодежь, но ей нужны рядом игроки, на которых они будут равняться и к которым будут тянуться. Нельзя всех футболистов поменять и поставить только молодых. Самый яркий пример – это МЮ, когда пришло молодое поколение и выиграли чемпионат, здорово играли в Лиге чемпионов. Но таких примеров мало. Считаю, "Динамо" нужны качественные зрелые футболисты, которые будут помогать и на поле будут как тренеры. У Цыганкова, Миколенко, Шапаренко есть талант, есть будущее. Мы в этом не сомневаемся, но нужно это показывать", –добавил экс-наставник "Динамо" .

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что в команде есть футболисты, которые не выполняют требования тренерского штаба.

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