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''Разорвать контракт'': Милевский сменил третью команду за год

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Экс-футболист сборной Украины Артем Милевский покинул венгерскую "Кишварду".

Артем Милевский

Артем Милевский

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После выхода команды из отпуска Милевский попросил руководства клуба разорвать с ним контракт. Несмотря на то, что до конца договора оставалось еще полгода, эта просьба была удовлетворена, сообщает прес-служба "Кишварды".

По словам спортивного директора клуба "Кишварды" Аттила Ревеш Милевский решил вернуться в брестское "Динамо".

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Как сообщал OBOZREVATEL с "Кишвардой" Артем заключил договор в августе прошлого года.

До этого Милевский выступал за "Динамо-Брест", из которого украинца выгнали в середине июля. За сезон 2017/2018 Артем принял участие в 29 матчах, в которых забил 9 голов.

Перед белорусским "Динамо" Милевский выступал за российский "Тосно".

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Тема
чемпионат Венгрии
Персона
Артем Милевский
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