Разобрать самолет и стоматологическое кресло: самая дикая выходка в истории футбола

На крупны[ футбольных турнирах случались скандальные истории. Были и свои скандалисты. Об одном из них, ну очень известном, пойдет сегодня речь.

Накануне чемпионата Европы 1996 года многие мировые издания облетело сенсационное известие: будучи на турнире в Гонконге, вся английская сборная упилась до полуобморочного состояния. Оказалось, что Пол Гаскойн решил устроить для партнеров праздничную вечеринку по случаю своего 29-го дня рождения. Вся эта компания неизвестно откуда раздобыла стоматологическое кресло, и, усадив туда Газзу, заливала в него виски.

Вот как вспоминал ту ночь сам виновник торжества: "Я только хотел попробовать, а вышел пьяным. Наверное, там было плохое "горючее". Но позвольте мне рассказать, как было дело на самом деле. Я, конечно, был самым первым "пациентом" в том кресле, ведь это казалось отличной шуткой, а потом пошли несколько других парней".

Уже по дороге в отель вдрызг пьяные футболисты чуть не разобрали на запчасти самолет. Газза потребовал, чтобы ему дали порулить… Когда пилоты, естественно, отказали, Гаскойн обиделся и начал крушить вокруг всех и вся – в частности, разбил пару телевизоров и поломал несколько кресел.

В самой Англии реакция была предсказуемой: "Жирная свинья, вон из сборной!!!" Журналисты невесть откуда раздобыли фото, на котором посреди бара стоит то самое кресло, в нем лежит Пол, а товарищи по сборной вливают ему в разинутый рот виски из солидного размера бутылки. Скорее всего, это был фотомонтаж, однако сути сей факт не менял. Лишь твердая позиция тогдашнего наставника "Трех львов" Терри Венейблса спасла Гаскойна от немедленного изгнания из команды. И он сыграл за сборную.

В принципиальнейшем матче с Шотландией Газза забил потрясающий гол, а после завалился на траву, широко расставив руки и ноги. К нему примчались Алан Ширер, Стив Макманаман и Джейми Реднапп и принялись вливать ему в рот воду из бутылки, имитируя то самое кресло дантиста. "По дороге на "Уэмбли" я сказал парням, чтобы готовились изображать кресло дантиста, – прокомментировал этот эпизод Газза, – и я забил очень вовремя! Я увидел, что Колин Хендри приближается, поэтому перебросил мяч через его голову. А дальше была лишь потеха".

После завершения карьеры с тренерством у Гаскойна не заладилось. В его послужном списке значатся лишь заштатные "Кеттеринг Таун" и "Гарфорт Таун" в 2005 году, но сотрудничество с клубами заканчивалось для Газзы довольно быстро.

На протяжении многих лет Пол борется с зависимостью от алкоголя, из-за которой у него развилось множество заболеваний, в том числе обсессивно-компульсивное расстройство, Газза неоднократно находился на лечении. Сейчас пока в "общении" Газзы с алкоголем наступило затишье, однако кто знает, надолго ли...