"Размытое понятие": Шевченко высказался о будущем в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что работа в национальной команде остается для него главным приоритетом, несмотря на слухи, которые связывают его с "Миланом".

"Слухи о переходе в "Милан"? Я полностью сконцентрирован на работе с национальной командой. Для меня это приоритет, у нас много целей впереди. Будем много работать, чтобы достичь результата", – цитирует слова Шевченко издание Динамо Киев от Шурика.

Андрей Шевченко

Легендарный футболист признался, что хотел бы попробовать свои силы в клубе, в котором отлично проявил себя в роли игрока.

"Посмотрим, как сложится жизнь в будущем. Хотелось бы вернуться в клуб, в котором я блистал как игрок. Возможно, судьба подарит шанс стать тренером "россонери". Будущее – это размытое понятие. В данный момент я полностью сконцентрирован на работе с национальной командой", – добавил наставник сборной Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шевченко назвал момент в карьере, повтор которого он не может смотреть до сих пор.