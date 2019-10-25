"Разлад": Луческу рассказал, как война на Донбассе повлияла на его отношения с Ахметовым

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу заявил, что война на Донбассе негативно повлияла на его отношения с президентом клуба Ринатом Ахметовым.

Как отметил легендарный румынский специалист, из-за военной агрессии России в отношении Украины он стал намного реже видеться с боссом "оранжево-черных".

Мирча Луческу и Ринат Ахметов ФК "Шахтер"

"В 2014 году вспыхнула трагедия в Донецком регионе. Когда мы переехали в Киев, то в наших отношениях с Ринатом Ахметовым произошел разлад. Мы перестали видеться, встречались раз или два в год – на мой или его день рождения", – сказал Луческу в интервью шоу "Вацко Light".

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-наставник "Шахтера" Мирча Луческу высказал мнение относительно нынешнего уровня украинских футболистов.

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