Провал "Шахтера" и разгромы в Европе: результаты Лиги чемпионов 3 ноября

Восемью матчами в группах A, B, С и D в Европе стартовал 2-й тур Лиги чемпионов УЕФА.

Кроме ужасного матча в Киеве, где донецкий "Шахтер" унизительно пропустил шесть безответных мячей от менхенгладбахской "Боруссии", стоит отметить сложную победу "Реала" над "Интером" (3:2).

Также заслуживает внимание матч в Италии, где "Аталанта" украинца Малиновского была разгромлена "Ливерпулем" (0:5), а "Ред Бул" – "Баварией" (2:6).

"Ред Булл" Австрия – "Бавария" Германия 2:6 (1:2, 1:4)

Голы: 1:0 – 4 Бериша, 1:1 – 21, пенальти Левандовски, 1:2 – 44, автогол Кристенсен, 2:2 – 66 Окугава, 2:3 – 79 Боатенг, 2:4 – 83 Сане, 2:5 – 88 Левандовски, 2:6 – 90 Люка Эрнандес.

Ред Булл – Станкович, Кристенсен, Рамальо, Вебер, Ульмер, Собослаи, Мвепу, Камара, Юнузович (Окугава, 65), Бериша (Онгене, 76), Койта (Окафор, 65).

Бавария – Нойер, Боатенг, Люка Эрнандес, Павар (Сарр, 74), Алаба, Гнабри (Дуглас Коста, 90), Толиссо (Хави Мартинес, 74), Мюллер (Мусиала, 90), Киммих, Коман (Сане, 75), Левандовски.

Предупреждения: Павар (23), Камара (53), Гнабри (68), Мвепу (85).

"Локомотив" Россия – "Атлетико" Испания 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 0:1 – 18 Хименес, 1:1 – 25, пенальти Миранчук.

Локомотив – Гильерме, Рыбус, Серкейра, Райкович, Игнатьев, Крыховяк, Куликов, Миранчук (Рыбчинский, 89), Живоглядов, Зе Луиш, Смолов (Жемалетдинов, 64).

Атлетико – Облак, Савич, Хименес, Триппьер, Лоди, Эррера, Сауль (Коке, 46), Корреа (Лемар, 69), Льоренте (Витоло, 69; Торрейра, 78), Жоау Феликс, Суарес.

Предупреждения: Суарес (24), Серкейра (29), Сауль (44), Лоди (49), Крыховяк (51), Райкович (54), Жемалетдинов (70).

"Шахтер" Украина – "Боруссия" М Германия 0:6 (0:4, 0:2)

Голы: 0:1 – 8 Плеа, 0:2 – 17, автогол Бондарь, 0:3 – 26 Плеа, 0:4 – 44 Бенсебайни, 0:5 – 65 Штиндль, 0:6 – 78 Плеа.

Шахтер – Трубин, Бондарь, Додо, Хочолава, Корниенко, Маркос Антонио (Алан Патрик, 46), Марлос (Коваленко, 46), Тете, Соломон, Тайсон (Мораес, 46), Майкон (Степаненко, 69).

Боруссия М – Зоммер, Гинтер, Лайнер (Ланг, 82), Эльведи (Янчке, 82), Бенсебайни, Крамер, Штиндль (Вольф, 69), Хофманн (Лазаро, 75), Нойхаус, Плеа (Траоре, 82), Тюрам.

Предупреждения: Хочолава (46), Соломон (63), Ланг (89).

"Реал Мадрид" Испания – "Интер" Италия 3:2 (2:1, 1:1)

Голы: 1:0 – 25 Бензема, 2:0 – 33 Рамос, 2:1 – 35 Мартинес, 2:2 – 68 Перишич, 3:2 – 80 Родриго.

Реал Мадрид – Куртуа, Менди, Варан, Рамос, Васкес, Вальверде, Кроос (Модрич, 78), Асенсио (Родриго, 64), Каземиро, Азар (Винисиус Жуниор, 64), Бензема.

Интер – Ханданович, Янг, де Врей, Д`Амброзио, Хакими, Барелла (Гальярдини, 78), Видаль (Наингголан, 87), Перишич (Санчес, 78), Брозович, Бастони, Мартинес.

Предупреждения: Видаль (44), Менди (48), Брозович (51), Вальверде (62), Барелла (72), Каземиро (85), Куртуа (90).

"Манчестер Сити" Англия – "Олимпиакос" Греция 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 12 Ферран Торрес, 2:0 – 81 Габриэл Жезус, 3:0 – 90 Жоау Канселу.

Манчестер Сити – Эдерсон, Уокер (Жоау Канселу, 82), Аке, Стоунз, Зинченко, Ферран Торрес, де Брюйне (Нмеча, 85), Марез (Габриэл Жезус, 69), Гюндоган, Стерлинг (Бернарду Силва, 82), Фоден (Родри, 69).

Олимпиакос – Жозе Са, Рубен Семеду, Рафинья, Холебас, Сиссе, Мвила, Камара (Масурас, 73), Ранджелович (Брума, 46), Бухалакис (Пепе, 46), Вальбуэна (Судани, 85), Эль-Араби (Кока, 76).

Предупреждение: Камара (55).

"Порту" Португалия – "Марсель" Франция 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 4 Марега, 2:0 – 28, пенальти Сержиу Оливейра, 3:0 – 69 Диас.

Порту – Марчесин, Сануси, Манафа, Мбемба, Сарр, Диас (Накадзима, 75), Отавио (Тареми, 88), Корона (Фабиу Виейра, 85), Сержиу Оливейра (Груйич, 88), Марега (Ромариу Баро, 89), Урибе.

Марсель – Манданда, Альваро Гонсалес, Амави, Чалета-Цар, Камара (Стротман, 82), Пайет (Луис Энрике, 65), Ронжье, Товен (Аке, 82), Сансон (Кюизанс, 65), Сакаи, Бенедетто (Жермен, 77).

Предупреждения: Сержиу Оливейра (32), Товен (35), Камара (58), Амави (64), Альваро Гонсалес (79), Стротман (86).

"Мидтьюлланд" Дания – "Аякс" Нидерланды 1:2 (1:2, 0:0)

Голы: 0:1 – 1 Антони, 0:2 – 13 Тадич, 1:2 – 18 Дрейер.

Мидтьюлланд – Андерсен, Святченко, Андерссон (Колс, 64), Шольц, Паулиньо Силва, Систо, Мабил, Каюсте (Эвандер, 81), Оньека, Дрейер (Краев, 75), Каба (Вибе, 81).

Аякс – Онана, Блинд, Схюрс (Альварес, 60), Тальяфико, Мартинес, Промес, Гравенберх, Тадич, Эккеленкамп (Классен, 46), Антони (Траоре, 90), Мазрауи (Клайбер, 77).

Предупреждения: Схюрс (25), Вибе (84).

"Аталанта" Италия – "Ливерпуль" Англия 0:5 (0:2, 0:3)

Голы: 0:1 – 16 Диогу Жота, 0:2 – 33 Диогу Жота, 0:3 – 47 Салах, 0:4 – 49 Мане, 0:5 – 54 Диогу Жота.

Аталанта – Спортьелло, Мохика (Руджери, 81), Толои, Паломино, Хатебур (Депаоли, 81), Пашалич (Малиновский, 63), Гомес (Ламмерс, 81), Фройлер, Гимшити, Муриэль (Пессина, 53), Сапата.

Ливерпуль – Алиссон, Уильямс, Александер-Арнолд (Уильямс, 82), Гомес, Робертсон (Кейта, 65), Салах, Вейналдум (Цимикас, 82), Мане, Джонс, Диогу Жота (Фирмино, 65), Хендерсон (Милнер, 66).

Предупреждения: Вейналдум (21), Джонс (21).

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 4 ноября, свой матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов проведет "Динамо". Игра "Барселона" начнется в 22.00. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут эту встречу.