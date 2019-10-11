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11 октября • обновлено в 13:23
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Разгром: сборная Украины U-21 провалила матч с Румынией в отборе Евро-2021

2.3т Читать материал на украинском

Молодежная сборная Украины по футболу провела матч 3-го тура квалификации Евро-2021 (U-21). Команда Руслана Ротаня на выезде уступила с разгромным счетом - 0:3 - сверстникам из Румынии.

Румыния U-21 — Украина U-21 — 3:0

Румыния U-21 — Украина U-21 — 3:0

frf.ro

Украинская команда уступила с разгромным счетом - 0:3. Все три гола были забиты уже под занавес встречи. Примечательно, что первыми могли забить "сине-желтые", но удар Леднева пришелся в штангу.

Румынские футболисты почувствовали удачу и смелее пошли вперед. Окончательный счет на табло оставил, что и говорить, неприятный осадок на душе у украинских болельщиков.

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Подопечные Руслана Ротаня после трех туров имеют в своем активе 3 очка (поражение от Финляндии, победа над Мальтой и разгром от Румынии).

В данный момент турнирное положение в отборочной группе "В" выглядит так: 1. Финляндия — 7 очков, 2. Дания — 6, 3. Румыния — 3, 4. УКРАИНА — 3, 5. Северная Ирландия — 2, 6. Мальта — 1.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шевченко назвал главное требование к игрокам сборной Украины.

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Место
Румыния Плоешти
Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Главное, шо дерзко и мощно, а шо провалила - второй вопрос!!
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70rus xxx
70rus xxx
"Команда Руслана Ротаня......Он,случайно,сам не румын?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
70rus xxx, Как говорил А.П.Чехов:Нет в мире такого предмета, который не подошёл бы еврею для фамилии.
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