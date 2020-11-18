Разгром России: результаты Лиги наций 18 ноября. Видео

Максим Иншаков Футбол 00:37, 19.11.2020 Обновлено: 00:38, 19.11.2020

В среду, 18 ноября, состоялись заключительные поединки Лиги наций УЕФА.

Среди результатов стоит отметить шокирующий счет в Белграде, где сборная Сербии деклассировала команду Российской Федерации, отгрузив подопечным Станислава Черчесова 5 голов.

После 6-го тура определились полуфиналисты Лиги наций: Италия, Испания, Франция и Бельгия.

Матчи плей-офф пройдут 6 и 7 октября 2021 года, финал и игра за третье место – 10 октября.

Жеребьевка пар состоится 3 декабря 2020 года

Лига наций: результаты 18 ноября

Сербия – Россия 5:0 (4:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 10 Радонич, 2:0 – 25 Йович, 3:0 – 40 Влахович, 4:0 – 45 Йович, 5:0 – 64 Младенович.

Сербия – Райкович, Младенович (Ранджелович, 90), Спайич, Митрович (Павлович, 90), Ристич, Радонич (Влахович, 31), Максимович (Гачинович, 46), Гудель (Здьелар, 90), Миленкович, Йович, Митрович.

Россия – Гильерме (Джанаев, 46), Караваев, Джикия, Дивеев (Евгеньев, 46), Жирков, Кузяев, Оздоев, Миранчук (Мостовой, 46), Ерохин, Миранчук (Обляков, 46), Заболотный (Черышев, 72).

Предупреждения: Жирков (47), Заболотный (49), Митрович (82), Обляков (82), Гудель (90).

Венгрия – Турция 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 57 Шигер, 2:0 – 90 Варга.

Венгрия – Дибус, Него (Ботка, 89), Салаи, Ланг, Хандья (Холендер, 74), Кальмар (Чери, 46), Шигер, Кеньвеш (Варга, 46), Надь, Фиола, Николич (Дьюрчо, 64).

Турция – Гюнок, Кабак, Эркин, Сангаре, Демирал, Чалханоглу, Кахведжи (Языджи, 55), Текдемир (Айхан, 88), Туфан (Озджан, 71), Караман, Тосун (Тюрюч, 71).

Предупреждения: Текдемир (47), Чери (54), Дибус (77), Холендер (78), Дьюрчо (90).

Польша – Нидерланды 1:2 (1:0, 0:2)

Голы:1:0 – 5 Юзвяк, 1:1 – 77, пенальти Депай, 1:2 – 84 Вейналдум.

Польша – Фабианьски, Кендзера, Беднарек, Глик, Реца (Рыбус, 81), Крыховяк (Линетти, 71), Клих, Юзвяк, Зелиньски (Модер, 71), Плахета (Гросицки, 75), Левандовски (Пионтек, 46).

Нидерланды – Крул, ван Анхолт (Вейндал, 70), Хатебур (Думфрис, 57), де Врей, Блинд (де Йонг, 84), Вейналдум, де Йонг, Классен (ван де Бек, 70), Стенгс (Бергейс, 70), Мален, Депай.

Предупреждения: Крыховяк (15), Юзвяк (76), Беднарек (77).

Бельгия – Дания 4:2 (1:1, 3:1)

Голы: 1:0 – 3 Тилеманс, 1:1 – 17 Винд, 2:1 – 57 Лукаку, 3:1 – 69 Лукаку, 3:2 – 86, автогол Куртуа, 4:2 – 87 де Брюйне.

Бельгия – Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген (Боята, 90), Денайер, Дендонкер, Шадли, Тилеманс, де Брюйне, Азар (Фоке, 77), Лукаку, Мертенс.

Дания – Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Мэле, Васс, Эриксен, Хейбьерг, Дилэйни (Йенсен, 70), Поульсен (Андерсен, 76), Брэйтуэйт, Винд (Систо, 88).

Предупреждение: Мертенс (50).

Англия – Исландия 4:0 (2:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 20 Райс, 2:0 – 24 Маунт, 3:0 – 80 Фоден, 4:0 – 84 Фоден.

Англия – Пикфорд, Триппьер (Мэйтленд-Найлз, 85), Уокер (Мингз, 64), Магуайр, Дайер, Райс, Маунт (Уинкс, 64), Фоден, Сака, Грилиш (Санчо, 76), Кейн (Абрахам, 76).

Исландия – Кристинссон (Халльдоурссон, 46), Скуласон, Ингасон, Херманнссон, Сайварссон, Сигурйонссон (Эйельфссон, 62), Бьярнасон (Йоуханнессон, 88), Гудмундссон (Торстейнссон, 73), Паульссон, Арнасон, Бедварссон (Сигторссон, 73).

Предупреждения: Сайварссон (11), Уокер (12), Ингасон (49), Арнасон (72).

Удаление: Сайварссон (54).

Австрия – Норвегия 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 0:1 – 61 Захид, 1:1 – 90 Грбич.

Австрия – Перван, Алаба, Хинтереггер, Ульмер, Ранфтль, Баумгартлингер, Ильзанкер (Траунер, 81), Забитцер, Шлагер (Грбич, 65), Арнаутович, Лайнер.

Норвегия – Бротвейт, Шельвик, Габрильсен, Ханче-Ольсен, Рюэрсон (Гранли, 81), Тронстад, Захид (Аскильдсен, 81), Ульвестад, Дэли (Торстведт, 67), Ларсен (Эвьен, 86), Бериша (Виннхейм, 86).

Предупреждения: Ильзанкер (16), Дэли (49), Рюэрсон (80), Гранли (88).

Северная Ирландия – Румыния 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 56 Бойс, 1:1 – 81 Бикфалви.

Северная Ирландия – Пикок-Фаррелл, Смит (Гэлбрейт, 79), Бэллард, Кэткарт, Даллас, Макнейр, Кеннеди (Льюис, 66), Маккэнн, Эванс, Мадженнис (Маклафлин, 79), Бойс (Уошингтон, 67).

Румыния – Тэтэрушану, Тошка (Бикфалви, 74), Кристя, Неделчару, Камора, Марин, Крецу (Могош, 64), Нистор, Ман (Максим, 64), Алибек (Бэлуцэ, 87), Тэнасе (Ганя, 87).

Чехия – Словакия 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 17 Соучек, 2:0 – 55 Ондрашек.

Чехия – Вацлик (Коубек, 46), Матею, Цоуфал, Калас, Брабец, Янкто (Копиц, 74), Соучек, Крал, Масопуст (Черны, 46), Дарида (Барак, 88), Ондрашек (Выдра, 66).

Словакия – Родак, Губочан, Пекарик, Дьомбер, Шкриньяр, Куцка (Грегуш, 67), Гамшик, Руснак (Суслов, 62), Лоботка (Грошовски, 62), Мак (Шафранко, 62), Дюриш (Шранц, 81).

Предупреждение: Грошовски (90).

Израиль – Шотландия 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 44 Соломон.

Израиль – Марциано, Даса, Еини (Дгани, 78), Тиби, Соломон (Коэн, 84), Менахем, Натхо (Голаса, 62), Битон, Лави (Абу-Фани, 78), Вейсман, Захави.

Шотландия – Маршалл, О’Доннелл (Берк, 74), Робертсон, Галлахер (Маккенна, 73), Тирни, Макгрегор (Маклин, 82), Мактомини, Макгинн (Гриффитс, 62), Джек, Кристи, Дайкс (Макберни, 61).

Предупреждения: Джек (85), Абу-Фани (87), Марциано (90), Дгани (90).

Босния и Герцеговина – Италия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 22 Белотти, 0:2 – 68 Берарди.

Босния и Герцеговина – Пирич, Хаджикадунич, Кадушич (Тодорович, 79), Саничанин, Цимирот, Чорлука, Гояк, Пьянич (Данилович, 77), Крунич (Лончар, 72), Татар (Рахманович, 80), Превляк (Хаджич, 79).

Италия – Доннарумма, Эмерсон, Бастони, Ачерби, Флоренци (Ди Лоренцо, 46), Жоржиньо, Барелла, Инсинье (Калабрия, 90), Локателли, Берарди (Бернардески, 82), Белотти (Лазанья, 82).

Предупреждения: Кадушич (62), Романьоли (64), Берарди (65).

Уэльс – Финляндия 3:1 (1:0, 2:1)

Голы: 1:0 – 29 Уилсон, 2:0 – 46 Джеймс, 2:1 – 63 Пукки, 3:1 – 84 Мур.

Уэльс – Уорд, Ампаду, Мифем, Лоуренс (Мур, 46), Норрингтон-Дэвис (Гантер, 90), Бэйл (Лоуренс, 61), Моррелл, Родон, Джеймс (Брукс, 89), Робертс, Уилсон (Робертс, 89).

Финляндия – Градецки, Уронен, Араюури, Тойвио, О`Шонесси (Хямяляйнен, 61), Камара, Алхо, Тэйлор (Сойри, 62), Лод, Шюллер (Валакари, 73), Пукки (Форсс, 89).

Предупреждение: Ампаду (76).

Удаление: Уронен (12).

Казахстан – Литва 1:2 (1:1, 0:1)

Албания – Беларусь 3:2 (3:1, 0:1)

Армения – Северная Македония 1:0 (0:0, 1:0)

Грузия – Эстония 0:0 (0:0, 0:0)

Греция – Словения 0:0 (0:0, 0:0)

Косово – Молдова 1:0 (1:0, 0:0)

Ирландия – Болгария 0:0 (0:0, 0:0)

Лига А
Лига B
Лига C
Лига D

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал ситуацию с отменой матча Лиги наций против Швейцарии очень неприятным моментом.

По словам наставника, в команде хватало игроков с негативным тестом на COVID-19, но врач кантона Люцерн принял такое неожиданное решение.

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