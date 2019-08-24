Раздетая девушка выбежала на поле в матче Лиги Европы

Курьезным эпизодом ознаменовался матч плей-офф квалификации Лиги Европы между словацким "Слованом" и греческим ПАОКом.

На 76- минуте второго тайма на поле выбежала девушка по имени Саманта Прачар, сняла с себя футболку, и размахивая ею как флагом, сделала круг почета. Забег продолжался недолго. Стюарды быстро нейтрализовали страйкершу, выпроводив ее за пределы стадиона.

Игра закончилась минимальной победой "Слована". Единственный гол был забит на четвертой компенсированной минуте.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям фото и видео инцидента.

instagram.com/milanhutera

instagram.com/milanhutera

instagram.com/milanhutera

instagram.com/milanhutera

Как сообщал OBOZREVATEL, подобный случай произошел на финале Лиги чемпионов, когда на поле выбежала голая модель Кинси Волански. Позже Волански поплатилась за свою популярность аккаунтом в Instagram.

Недавно Кинси устроила секс-провокацию в одном из тренажерных залов родного города.

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