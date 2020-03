Раздавлен грузовиком: известный футболист погиб в страшном ДТП

Бывший нападающий сборной Нигерии Ифеаньи Джордж погиб в автокатастрофе.

Как передает BBC, автомобиль Infiniti с футболистом за рулем врезался в грузовик. В машине находились еще два пассажира, которые тоже погибли. Одним из них был партнер Джорджа по клубу "Энугу Рейнджерс" Эммануэль Огбу. Они ехали домой в Лагос из Энугу, так как чемпионат Нигерии был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

Фотографии с места происшествия свидетельствуют о том, что у водителя и пассажиров практически не было шансов выжить в страшной автокатастрофе: их автомобиль был буквально раздавлен.

Our heartfelt condolences to @rangersint over the death of their player #IfeanyiGeorge whose sad event occured following a car accident. We also extend same to his bereaved family. May the Almighty give you the fortitude to bear this great lost. @LMCNPFL @thenff @NPFL_News pic.twitter.com/ck7BWgUIvC

"Мы оплакиваем их внезапную кончину. Мы в шоке от того, что мы говорим об Ифеаньи и Эммануэле в прошедшем времени", – говорится в заявлении клуба.

Информацию подтвердил твиттер сборной Нигерии.

We are shocked to hear of the sad passing of striker Ifeanyi George and Emmanuel Ogbu players of @rangersint . Both players were involved in a fatal auto crash earlier on Sunday. Our prayers and thoughts are with their families and Rangers’ Mgt. May their souls Rest In Peace. pic.twitter.com/LvJWra4fZt